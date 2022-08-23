Дом «Мехрибонлик» №21 в Ташкенте закрыл свои двери, сообщает сайт Mehribonlik.uz, сопровождаемый Национальной гвардией Узбекистана.

Здесь воспитывались 122 ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет. На сегодня 67 воспитанников растут в семейных условиях, в том числе 12 — в 5 семейных домах, действующих в столице.

Шесть детей возвращены родителям или близким родственникам. Это дети, потерявшие одного из родителей или оставшиеся без них, но имеющие родственников. Над 50 мальчиками и девочками было оформлено опекунство или патронат. Остальные достигли совершеннолетия и покинули заведение.

В итоге в 21-м доме «Мехрибонлик» оставалось всего 27 воспитанников. Их перевели в учебно-воспитательное учреждение №22 им. А. Хлебушкиной в Чиланзарском районе Ташкента.

В августе прошлого года постановлением президента дома «Мехрибонлик», детские городки, детские дома семейного типа и дома ребенка системы Министерства здравоохранения были закреплены за Национальной гвардией. Силовому ведомству было поручено содействовать возврату воспитанников учреждений их родителям, назначению опекуна и усыновлению детей.

В конце 2021 года сообщалось, что Нацгвардия за четыре месяца способствовала усыновлению почти 1200 детей, было закрыто 7 домов «Мехрибонлик» и 3 детских городка.

Сейчас на сайте Mehribonlik.uz сообщается, что уже почти 2000 воспитанников домов «Мехрибонлик» и домов малютки были переданы на воспитание близким родственникам или в новые семьи. Закрыто около 20 домов «Мехрибонлик», домов малютки и детских городков.

В апреле детский омбудсман Алия Юнусова сообщала, что в доме «Мехрибонлик» №21 имелись случаи нарушения прав и свобод, интересов детей, жестокого обращения с детьми, в том числе их принудительного помещения в психиатрическую больницу. В мае сообщалось, что в доме выявлен ряд нарушений, включая хищение, после чего директор была уволена.