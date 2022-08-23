Деятельность Торгово-промышленной палаты Узбекистана и ее территориальных отделов кардинально изменится. Об этом на встрече с предпринимателями 22 августа заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По его словам, ТПП будет полностью выведена из подчинения правительства. Теперь палата будет:

объединять предпринимателей районов, городов, на практике заниматься выявлением волнующих их проблем и вопросов;

организовывать в каждом районе и городе бизнес-школы «на основе передовых методик»;

иметь право вносить хокимам и другим руководителям на местах представления, обязательные для рассмотрения;

проводить не менее двух раз в месяц критические обсуждения с местными кенгашами и хокимами.

Вместе с тем ТПП получит полномочия вносить в правительство вопросы, обязательные к рассмотрению, а также подавать в интересах предпринимателя иски в Верховный суд и обжаловать решения судов по экономическим, административным и уголовным делам. «Отныне палата превратится в реального защитника интересов предпринимателей», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев также сообщил, что для расширения охвата предпринимателей представители малого и среднего бизнеса будут освобождены от уплаты членского взноса в ТПП. «Вместо этого мы будем каждый год выделять палате из бюджета средства, сколько нужно», — сказал он в сюжете телеканала «Узбекистан 24».

Глава государства также анонсировал совершенствование работы института бизнес-омбудсмана. С 1 января 2023 года он должен организовать «краудсорсинг-платформу», которая будет круглосуточно принимать обращения бизнеса, а также запустить «виртуальный офис предпринимателя».