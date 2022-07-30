Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 июля подписал указ о мерах по внедрению эффективной системы диалога с предпринимателями и дальнейшему усилению их правовой защиты.

Согласно документу, единый интерактивный портал business.gov.uz преобразован в информационный портал «Виртуальный офис предпринимателя».

Через портал круглосуточно будут приниматься и решаться обращения предпринимателей. Его работа предусматривает выявление системных проблем, препятствующих предпринимательской деятельности, а также формирование предложений по их устранению путем проведения тематических онлайн-обсуждений и опросов среди госорганов и организаций, а также бизнеса.

Предприниматели также могут направить коллективное обращение по совершенствованию законодательства, а также подключаться к информационным системам, позволяющим получать необходимые услуги, включая получение лицензий и разрешений, кредитов, субсидий, компенсаций и поручительств, осуществление налогового и таможенного администрирования.

С 1 августа 2022 года обращения в портал могут ввести предприниматели, сотрудники Саll-центра при Торгово-промышленной палате, бизнес-омбудсман (на основе обращений предпринимателей в ходе выездных приемов) и помощники хокима.

Введенные в портал обращения в автоматическом порядке либо бизнес-омбудсманом направляются в соответствующие уполномоченные органы для рассмотрения и решения. Они рассматривают обращения и вносят информацию о результатах на портал.

Бизнес-омбудсман устанавливает цифровой контроль за порядком и сроками рассмотрения введенных в портал обращений, а также применяет соответствующие меры воздействия по фактам правонарушений.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей ежегодно до 1 марта представляет президенту годовой отчёт о состоянии соблюдения госорганами актов законодательства по защите прав и законных интересов бизнеса.

Министерство юстиции до 1 сентября 2022 года должно внести в правительство проект документа, предусматривающий меры по упрощению требований, регулирующих деятельность в сферах общественного питания и розничной торговли, а также поддержке предпринимателей в данных сферах.

«Газета.uz» сообщала, что 26 июля в Налоговый кодекс были внесены поправки о льготах для населения и предпринимателей, в том числе для студентов, общепита, розницы, гостиниц, мобильных операторов, рыбных хозяйств, производителей музыкальных инструментов, импортёров медоборудования и другого бизнеса.