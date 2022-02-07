Министр юстиции Русланбек Давлетов 4 февраля на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса представил анализ данных из автоматизированной системы Huquq ustuvorligi, которая определяет Индекс верховенства права регионов Узбекистана.

Индекс формируется на основе 7 основных направлений (соблюдение актов законодательства в регионах; обеспечение прав и свобод граждан, состояние отправления правосудия и исполнения судебных решений и другие) и 32 индикаторов, более 85 тысяч статистических данных, собранных около 60 государственными органами и ведомствами, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, а также опроса 23,5 тысячи граждан, предпринимателей и экспертов.

Согласно анализу, высокие показатели в 2020 году были зафиксированы в Каракалпакстане, Бухарской и Ферганской областях. В Самаркандской, Хорезмской и Джизакской областях результаты были худшими.

В частности:

число преступлений и административных правонарушений, связанных с посягательством на здоровье и имущество, составило около 58 тысяч, в результате которых пострадало более 42 тысяч граждан;

49% решений хокимов были приняты без согласования с кенгашами народных депутатов, уровень отчетности и представления информации местных исполнительных органов перед кенгашами составил 74%;

50% опрошенных предпринимателей отметили коррупцию в сфере государственных закупок и тендеров, 29% — в налоговых органах, 28% — в сфере строительных. «Здесь опрос сильно репрезентативный, это не случайное заключение, потому что в нём принимают участие более 20 тысяч предпринимателей», — заявил министр;

низкий уровень прозрачности государственных органов, сайты хокимиятов соответствуют требованиям по открытости в среднем на 25%;

в 2020 году СМИ не участвовали примерно в 89% от общего числа в 37,8 тысячи заседаний в хокимиятах. 66% журналистов заявили, что заседания хокимиятов были недостаточно открытыми.





Индекс формируется ежегодно до 1 мая за прошедший год. Минюст должен внести результаты индекса в Администрацию президента, парламент и Республиканский совет по работе с международными рейтингами.

В 2021 году Узбекистан занял 85-е место из 139 стран в мировом рейтинге верховенства права, поднявшись на 14 позиций по сравнению с предыдущим годом.