С конца февраля в Узбекистане средняя цена на бумагу формата А4 для принтеров выросла примерно в два раза. Об этом «Газете.uz» заявили предприниматели, занимающиеся импортом данной продукции.

В компании Kansler сообщили, что в феврале бумага SvetoCopy, которая производится на Светогорском целлюлозно-бумажном комбинате (International Paper), продавалась по 47,9 тысячи сумов за пачку из 500 листов, а по состоянию на 6 апреля — по 97,6 тысячи сумов (позже подешевела до 82,4 тысяч сумов).

На портале Olx цены варьируются от 70 тысяч до 100 тысяч сумов, хотя ещё 15 февраля «Газета.uz» закупала бумагу по 36,9 тысячи сумов.

Руководитель предприятия Signum Абдурахим Усманов также связывает рост цен с ситуацией в России. «Если вы посмотрите на ситуацию в России, то уже поймёте причины. Мы импортируем бумагу. Цены повысились резко — на 50−60%. Это действительно связано с повышением цен в России», — заявил он.

Предприниматель сообщил, что из-за подорожания офисной бумаги снизились объёмы продаж. «Люди стали покупать меньше из-за возросшей цены. Падение продаж составляет около 40−50%», — сказал он.

Со ссылкой на российскую сторону он сообщил, что повышение цен — временное явление.

«В России нам сообщили, что цены ещё упадут. Нам невыгодно покупать в других странах, по качеству тоже не подходит. Китай, Турция и Таиланд экспортируют бумагу, но Россия „не пустит“ их на наш рынок, поскольку предоставляет конкурентную цену, более дешёвую. Вы сейчас не можете сменить поставщика, поскольку после закупа Россия может снизить цену, из-за чего можете прогореть», — пояснил представитель Signum.

Он добавил, что розничные цены на бумагу в Узбекистане ниже, чем в самой России. Например, на сайте Ozon бумага SvetoCopy белого цвета стоит 899 рублей (121,6 тысячи сумов по курсу ЦБ на 12 апреля).

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Директор Deskform Гульнора Исламова сообщила, что их компания также столкнулась с повышением цен на бумагу SvetoCopy Светогорского ЦБК.

«У нас нет собственного производства бумаги, её завозят из России и Китая. Месяц назад розничная цена бумаги у нас составляла 42−45 тысяч сумов, а сейчас — 75 тысяч сумов», — сказала она.

По её словам, следующая партия бумаги из России ожидается желтоватого цвета (небелёная).

«Потому что у них сейчас идут проблем с отбеливанием. Им отбеливатель поставляла Финляндия, а в связи с санкциями сейчас финны ничего не поставляют… На данный момент у них нет белой бумаги», — заявила она.

Гульнора Исламова подтвердила, что возросшие цены привели к снижению спроса со стороны клиентов.

«Продажи, конечно, снизились, потому что бумага дорогая стала. Объёмы упали где-то на 20−30%. Мы сейчас рассматриваем других поставщиков», — сказала она.

Откуда Узбекистан импортирует бумагу

Продукция

январь-декабрь

2021 г.

январь-февраль

2022 г.

тонн

тыс. долл.

тонн

тыс. долл.











Всего:

231 065,0

300 696,1

40 207,5

53 928,4

Бумага газетная в рулонах или листах

7 788,5

3 974,6

2 420,6

1 713,0

Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции

59 466,3

58 005,2

7 226,4

7 640,0

Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные

843,5

1 020,6

107,9

161,4

Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803

21 675,8

17 073,0

3 533,4

3 253,1

Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе

41 645,4

31 649,6

6 460,7

6 142,1

Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька и пергамин и прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага, в рулонах или листах

490,7

838,4

96,5

153,0

Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах

288,8

135,8

36,6

14,2

Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803

492,3

890,0

97,2

237,3

Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах

86,5

206,5

54,2

120,6

Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной и

45 588,0

44 963,7

11 119,0

12 492,8

Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товар

22 637,5

51 880,5

5 022,7

9 756,6

Блоки, плиты и пластины фильтровальные, из бумажной массы

53,3

292,6

7,1

39,8

Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок

801,6

4 285,6

129,5

810,4

Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон

16 138,8

54 524,0

2 020,4

6 800,2

Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки

61,9

204,3

4,2

28,0

Конверты, карточки для писем, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки, из бумаги или картона; коробки, сумки, футляры и компендиумы, из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей

33,2

116,8

12,6

42,3

Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические

1 134,9

1 949,3

151,9

286,1

Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, маг

7 682,7

18 718,6

946,8

3 122,6

Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для отрывных листов ил

1 226,9

5 894,9

312,9

340,0

Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона, напечатанные или ненапечатанные

1 402,3

1 612,2

233,1

430,0

Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, армированные или неармированные)

360,2

517,2

39,5

68,8

Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие

1 166,1

1 942,8

174,0

276,0



Как сообщили «Газете.uz» в Госкомстате, в 2021 году Узбекистан импортировал 231 тысячу тонн бумаги и картона на 300,7 млн долларов, в январе-феврале этого года — 40 тысяч тонн на 53,9 млн долларов.

В физическом объёме на долю России за прошлый год приходится 54% поставок, в стоимостном — 49%. Следом идут Китай — 29 тысяч тонн на 43,8 млн долларов, Финляндия — 29,6 тысяч тонн на 28,1 млн долларов, Украина — 16,3 тысяч тонн на 22,7 млн долларов.

Топ-10 поставщиков бумаги и картона в Узбекистан

Страны

январь-декабрь

2021 г.

январь-февраль

2022 г.

тонн

тыс. долл.

тонн

тыс. долл.











Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона

231 065,0

300 696,1

40 207,5

53 928,4

Россия

124 848,5

149 076,3

22 057,7

27 517,7

Китай

29 092,7

43 841,5

5 960,1

8 695,7

Финляндия

29 606,5

28 130,4

3 297,3

3 420,2

Украина

16 360,3

22 739,2

1 808,9

2 935,9

Германия

6 805,9

15 637,2

2 185,7

3 325,0

Турция

4 959,1

8 250,7

552,3

1 285,2

Беларусь

3 056,8

4 906,3

1 893,0

2 367,8

Швеция

3 287,0

3 688,2

660,1

896,3

Австрия

1 647,3

3 271,4

132,0

413,7

Италия

730,5

2 685,0

61,3

256,9

другие страны 10 659,0

14 421,4

1 599,1

2 814,0



На долю бумаги для письма и печати приходится около 59,4 тысячи тонн продукции на 58 млн долларов. Но доля стран не указывается, но все три предпринимателя, с которыми общалась «Газета.uz», сообщили, что завозят бумагу из России.

Почему в России выросли цены

После начала войны в Украине средняя цена офисной бумаги в России выросла минимум в три раза. Если до 24 февраля пачку в 500 листов можно было купить за 250−280 рублей, то на 21 марта — от 799 рублей и выше (в комментариях сообщали о ценах в 1000—1300 рублей), пишет VC.

7 марта американская компания Sylvamo (бренд SvetoCopy) приостановила работу комбината в Светогорске. Компания начала рассматривать продажу бизнеса в стране или регистрацию российской «дочки» как отдельной компании.

Фото: vc.ru.

Международная компания Mondi (торговая марка «Снегурочка») 10 марта объявила, что её бумажный комбинат в Сыктывкаре столкнулся с ограничением «импорта химикатов, запасных частей и других критически важных материалов».

Выпускающий форматную бумагу завод остался без отбеливающего вещества, рассказал E1.ru представитель поставщика канцтоваров по УрФО и в Сибири «Горшков». При этом сырье для изготовления бумаги есть.

Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов 17 марта сообщил «РИА Новости», что дефицита офисной бумаги не будет, а информация о её подорожании в три раза — фейк. По его словам, приостановил работу только комбинат в Светогорске.

«Плюс прекратили импорт офисной бумаги ряд финских и австрийских предприятий. Но все остальные, включая южноафриканскую компанию Mondi Business, работают, как и прежде. Конечно, ситуация непростая, но точно не безнадежная. Достаточно сказать, что 40% химикатов, необходимых для выпуска офисной бумаги, мы закупаем в Узбекистане. Стоимость офисной бумаги резко вырастет, если цены начнут накручивать производители и ритейл, если будут усугубляться логистические проблемы. Но увеличение их на 300% — это, уверен, перебор», — сказал он.

В конце марта Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) сослался на связанные с санкциями перебои в поставках хлората натрия, без которого писчая бумага имеет серо-бурый оттенок.

Главным поставщиком реагента была Финляндия, прекратившая поставки в Россию и Беларусь с 1 марта. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в прошлом году Россия получила 35,8 тысячи тонн реагента на сумму более 20 млн долларов.

Сравнение SvetoCopy ECO с обычной бумагой. Источник: Ozon.

Светогорский ЦКБ представил партию импортозамещающей бумаги — из полубелёной целлюлозы: бежевого цвета вместо белого. Она получила название SvetoCopy ECO.

«Практически за неделю мы разработали и подготовили к запуску новую линейку продукции, которая включает в себя различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, в числе которой новая офисная бумага SvetoCopy ECO. В ее производстве химикаты не используются», — говорится в сообщении.

В начале апреля заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что российские заводы смогли решить проблему с дефицитом бумаги в стране. По его словам, Светогорский комбинат занимает 40% рынка, поэтому нехватка его продукции оказалась весьма ощутимой. Теперь компания нашла других поставщиков химикатов в России, Индии и Китае.

Виктор Евтухов заверил, что ситуация приходит в норму, нового дефицита бумаги в России не будет. Комбинат заявил, что уже исполняет почти 80% заказов.

Бумага SvetoCopy Eco бежевого цвета уже появилась на Ozon за 643 рубля (84,4 тысячи сумов). В описании товара отмечается, что она имеет естественную белизну 60%, у классической SvetoCopy этот показатель равен 96%.