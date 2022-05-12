Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об утверждении Национальной программы по развитию школьного образования до 2026 года.

В указе отмечается, что Министерство народного образования при участии международных и отечественных экспертов разработало Национальную учебную программу, в соответствии с которой:

с 2021/2022 учебного года в 1-х и 2-х классах внедрены 252 наименования новых современных учебников, рабочих тетрадей для учащихся и учебных пособий для педагогов;

до конца 2022 года должны быть разработаны учебные пособия, учебники и рабочие тетради для 3-, 6-, 7- и 10-х классов, в 2023—2024 годах — для 4-, 5-, 8-, 9- и 11-х классов;

полноценное внедрение программы должно произойти до 1 сентября 2024 года.

Посредством специальных информационных систем (S-testing, Onlinedu, Raqamli darsliklar и других) до конца 2022 года должны быть созданы 10 мобильных электронных ресурсов для учебников нового поколения и 100 мультимедийных продуктов, говорится в указе.

До 1 сентября должно быть проведено обучение учителей 3-, 6-, 7- и 10-х классов на краткосрочных курсах повышения квалификации, разработанных на основе Национальной учебной программы.

Государственным учреждениям общего среднего образования по согласованию с МНО разрешено внедрять в учебный процесс международно признанные образовательные программы, вносить изменения в учебные программы в рамках государственных образовательных стандартов и осуществлять выбор учебников (за исключением родного языка, литературы, истории, воспитания и правоведения).

МНО в месячный срок должно утвердить порядок внедрения международно признанных образовательных программ в учебный процесс школ.

За два месяца министерство должно сформировать и разместить на своём сайте перечень международно признанных образовательных программ для использования школами.

Указом запрещается министерствам и ведомствам, за исключением МНО, инициировать разработку актов законодательства по внесению изменений в учебные планы и программы общего среднего образования, а также введение в школах новых предметов. Кабинет министров должен установить строгий контроль за соблюдением этого требования.

Указом также определены требования обучения и оценки знаний и навыков кандидатов на должность директора школы и выдачи им сертификата менеджера.

Оплата и стимулирование труда учителей

С 1 сентября педагогам, имеющим сертификат соответствующего уровня по общеобразовательным предметам, выплачивается ежемесячная дополнительная надбавка:

педагогам, имеющим международно признанный сертификат, — в размере 50% их тарифной ставки;

педагогам, имеющим сертификат национальной системы оценки, соответствующий требованиям международных стандартов, — в размере 50% их тарифной ставки;

при наличии сертификата национальной системы оценки Государственного центра тестирования, не соответствующего вышеуказанным требованиям, — в размере 20%.

Для поощрения педагогов, достигших высоких результатов, и поддержки деятельности квалифицированных работников при МНО будет образован Фонд министра народного образования без статуса юридического лица. В этом году из госбюджета фонд получит 300 млрд сумов.

С 1 сентября должностной оклад работников библиотек школ и детских библиотек в системе МНО будет повышен в 1,2 раза.

Структурные реформы, обучение и повышение квалификации учителей

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами и образовательные и научные организации при нём переводятся в ведение МНО, университет станет ведущим вузом по разработке учебных программ педагогического направления. Учебные планы и учебные программы университета пересмотрят и усовершенствуют на основе международных требований до августа.

С 2022/2023 учебного года в университете будут проводить недельные учебные занятия для студентов 2−4-х курсов в порядке «4+2», в том числе четыре дня — в высшем образовательном учреждении и два дня — в учреждениях общего среднего образования в порядке прохождения практики.

На базе Научно-исследовательского института изучения проблем и определения перспектив народного образования имени А. Авлони образуется НИИ профессионального развития и обучения новым методикам педагогов имени А. Авлони.

Региональные центры переподготовки и повышения квалификации работников народного образования преобразуются в национальные центры обучения педагогов новым методикам. В них поручено привлечь зарубежных специалистов по точным и естественным наукам и сформировать тренерские группы. Эти группы проведут выезды на места и обучат педагогов в 20% учреждений общего среднего образования.

До конца года поручено внедрить на специальной электронной платформе «Непрерывное профессиональное образование» для учителей школ дополнительные индивидуальные курсы повышения квалификации, проводимые без отрыва от педагогической деятельности.

До 1 августа 2023 года МНО поручено разработать и внедрить в практику систему оценки уровня знаний и профессионального мастерства педагогов по общеобразовательным предметам.

До 1 января 2024 года министерство должно провести сертификацию системы оценки уровня знаний и профессионального мастерства педагогов.