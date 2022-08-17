На Туракурганской теплоэлектростанции в Наманганской области произошло аварийное отключение, сообщило Министерство энергетики Узбекистана.

По данным Минэнерго, неустановленные лица без соответствующее согласования провели земельные работы, в результате чего повреждена магистральная линия газового трубопровода, принадлежащего предприятию «Узтрангаз».

Этот трубопровод обеспечивал топливом Туракурганскую ТЭС, и произошедшее привело к вынужденной аварийной остановке Туракурганской электростанции, отметили в министерстве.

«В настоящее время принимаются все меры по устранению неполадок, а также подключению резервных мощностей для энергоснабжения. [C учетом необходимости] определённого времени для проведения работ по подключению резервных блоков на других электростанциях, в регионах могут наблюдаться отдельные случаи перебоев в электроснабжении», — говорится в сообщении.

По факту повреждения трубопровода ведётся расследование.

Туракурганская ТЭС была построена консорциумом японских Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power Systems и располагает двумя парогазовыми установками мощностью по 450 МВт. С ноября 2019 года она функционирует в полную силу и обеспечивает основную потребность Ферганской долины в электроэнергии.

В ноябре 2020 года на тепловой электростанции в Туракурганском районе Наманганской области также аварийно отключались оба энергоблока. Минэнерго тогда связало это с резким снижением температуры. В результате вводились ограничения в подаче электроэнергии в Ташкенте, Самаркандской, Бухарской и Кашкадарьинской областях.