На Туракурганской тепловой электростанции в Наманганской области произошло аварийное отключение двух энергоблоков. Об этом сообщил начальник диспетчерской службы АО «Наманганское предприятие территориальных электрических сетей» Мухаммадали Ирискулов.

По его словам, инцидент произошел 20 ноября в 15:45, в результате чего энергосистема страны потеряла 750 МВт мощности. По данным пресс-службы Министерства энергетики, энергоблоки отключились в 15:51, а объем потерянной мощности составил 600 МВт.

Мухаммадали Ирискулов также сообщил, что из-за аварии в Наманганской области также отключились 27 электросетей напряжением 110 кВ. Кроме того, из-за перегрузки в сети, которая работала на мощностях 1500−1700 МВт, была отключена от энергоснабжения линия электропередачи 500 кВ (ЛЭП №530), связывающая энергосистему Узбекистана с Россией через Казахстан.

«Сейчас энергосистема России и энергосистема Узбекистана работают в „оторванном положении“» — заявил глава диспетчерской службы.

Специалист сообщил, что причины аварии уточняются. В настоящее время энергосистема Наманганской области потеряла 200−250 МВт электрической мощности.

Пресс-служба Министерства энергетики сообщила, что в результате инцидента автоматически произошли ограничения в подаче электроэнергии в Ташкенте, Самаркандской, Бухарской и Кашкадарьинской областях.

«Резкое понижение температуры воздуха привело к замерзанию импульсной линии измерительных датчиков в барабане высокого давления Блока 2, в результате чего резко поднялся уровень воды и системой была произведена аварийная остановка. Блок 1 остановлен в связи с уменьшением частоты», — говорится в сообщении.

Для покрытия дефицита электроэнергии на Тахиаташской ТЭС в 16:30 введен в эксплуатацию энергоблок №1 мощностью 280 МВт. В настоящее время он работает на 30 МВт. К 22:00 он будет выведен на мощность 200 МВт, отметили в министерстве.

В 16:11 на Талимарджанской ТЭС была запущена газовая турбина 2-го блока мощностью 450 МВт. В настоящее время она работает на полной мощности на 300 МВт.

Кроме того, с момента остановки на Туракурганской ТЭС идет настройка датчиков защиты от замерзания, в результате чего в 17:50 энергоблок №2 подключен к системе. В данный момент он обеспечивает мощность 150 МВт, к 19:00 его мощность составит 250 МВт. Энергоблок №1 будет введен в эксплуатацию с 19:30 и обеспечит систему мощностью 200 МВт.

«В результате сегодня к 21:00 эти энергоблоки будут иметь мощность 700 МВт», — подчеркнули в Минэнерго.

Более того, из-за отключения электроэнергии в 15:45 временно остановлены 4 газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции «Зирабулак» и на компрессорной станции «Галлаорол». К 16:35 электроснабжение было восстановлено, и компрессорные станции перешли в нормальный режим работы.

В ноябре 2016 года компания «Узбекэнерго» и консорциум японских Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power Systems подписали контракт на строительство «под ключ» двух парогазовых установок (ПГУ) мощностью по 450 МВт на Туракурганской ТЭС. Партнером консорциума по строительству ряда компонентов выступает турецкая Calik Enerji Sanayi ve Ticaret AS.

Финансирование проекта общей стоимостью около 1,2 млрд долларов осуществляется за счет займа Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) в размере 704 млн долларов, кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана — 300 млн долларов, а также собственных средств «Узбекэнерго».