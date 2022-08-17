Масштабный готовый жилой комплекс Boulevard реализован на территории площадью 110 тысяч кв. м в Tashkent City. Комплекс отличает неповторимая архитектура, обеспеченность большой подземной парковкой, охрана территории, наличие современной системы безопасности и закрытых внутренних дворов с площадкой и фонтанами.





Компания Dream City Development предлагает последние варианты квартир с террасой в ЖК Boulevard. Это оптимальный вариант для тех, кто предпочитает большое открытое пространство, свет и свободу решений. Благодаря расположению этих квартир на самом верхнем этаже домов открывается живописный вид на город. Современные стандарты строительства реализованы также в высоте потолков — здесь они более 4 м. Все квартиры имеют кадастр.





Обустроить пространство террас можно в зависимости от ваших предпочтений: насладиться чашкой кофе и видом на город, обустроить небольшой сад или засидеться с книгой на открытом воздухе. Терраса предоставляет большую свободу и может стать любимым местом, где можно неспешно проводить время на открытом воздухе.





Остались последние варианты квартир с террасой в ЖК Boulevard. Подробную информацию можно получить в офисе продаж Dream City Development.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

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