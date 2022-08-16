15 августа примерно в 12:50 на улице Богишамол в Юнусабадском районе (рядом с зоопарком) водитель Spark совершила наезд на сотрудницу Управления благоустройства столицы, которая находилась на обочине дороги. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.





По данным ведомства, водитель Ю. Р. (1990 года рождения) скрылась с места происшествия, не оказав пострадавшей первой помощи. Позже она была задержана правоохранительными органами.

В результате аварии сотрудница столичного Управления благоустройства Г. К. (1967 года рождения) от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного Кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведётся следствие.