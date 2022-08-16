Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола в Узбекистане задержали в Ташкенте гражданина Турции, сообщила пресс-служба бюро.

Он разыскивался за совершение должностных преступлений, связанных с умышленным повреждением печатей и незаконным оборотом наркотических средств.

После удовлетворения Генеральной прокуратурой Узбекистана ходатайства об экстрадиции и прибытия группы сопровождения из Турции, задержанный был выдан представителям Национального центрального бюро Интерпола Анкары в международном аэропорту Ташкента.