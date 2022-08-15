Агентство США по международному развитию (USAID) запустило инициативу по привлечению социально уязвимых женщин в сектор цифровой экономики Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

Около 250 женщин в Ташкентской и Кашкадарьинской областях будут обучены электронной коммерции, маркетингу в социальных сетях, а также рекламе. Выпускницы программы получат поддержку в трудоустройстве и возможность запуска стартап-бизнеса.

По итогам 45-дневного дистанционного обучения, разработанного Академией электронной коммерции и цифровых профессий, 200 женщин и девушек из пилотных регионов, а также 40 женщин-членов Национальной ассоциации деловых женщин-инвалидов Узбекистана смогут участвовать в секторе электронной коммерции в качестве предпринимателей и квалифицированных специалистов.

В результате женщины смогут запустить интернет-магазины и продавать товары через глобальные и локальные платформы.

Эта инициатива осуществляется в партнерстве с Международным женским общественным фондом «Шарк Аёли» («Женщина Востока») при поддержке региональных хокимиятов, Государственного комитета по делам семьи и женщин, а также Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства.

«Программа поможет сократить гендерный разрыв в цифровизации, будет способствовать расширению прав и возможностей женщин, а также обеспечит равный доступ и возможности для полноценного участия в экономике для женщин с ограниченными возможностями», — сказала исполняющая обязанности директора миссии USAID в Узбекистане Луанн Гронховд.

В 2020 году сектор электронной коммерции Узбекистана принес доход в размере почти 500 млн долларов. Принятие стратегии «Цифровой Узбекистан 2030», включающей обязательство инвестировать 2,5 млрд долларов в цифровую инфраструктуру, обеспечивает дальнейший рост сектора, отмечается в сообщении.

Таким образом, с 27 миллионами пользователей интернета сектор электронной коммерции Узбекистана способен создать многообещающие условия для роста бизнеса и трудоустройства для уязвимых групп, включая женщин и людей с ограниченными возможностями. «Однако для того, чтобы заниматься электронной коммерцией или запустить собственный бизнес, женщинам часто нужны соответствующие навыки и финансирование», — подчеркнули в USAID.

Программа является частью инициативы USAID по расширению экономических прав и возможностей женщин, осуществляемой проектом по развитию агробизнеса. В мае USAID объявило о выделении дополнительных 2,4 млн долларов на поддержку сельских женщин в Узбекистане.