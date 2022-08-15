Правоохранительные органы задержали в аэропорту Ташкента семерых граждан Афганистана, пытавшихся вылететь в Лондон по фальшивым британским паспортам, сообщила пресс-служба Департамента по обеспечению безопасности на объектах транспорта и туризма МВД Узбекистана.

В ходе проверки эти пассажиры представились гражданами Афганистана. Находясь в Таджикистане, они незаконно приобрели поддельные национальные паспорта граждан Великобритании, говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 и 3 статьи 228, а также пунктам «б» и «в» части 2 статьи 223 через статью 25 (Изготовление, подделка документов по предварительному сговору, использование заведомо подложного документа; Попытка незаконного выезда за границу Узбекистана по предварительному сговору группой лиц).