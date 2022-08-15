Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с деловыми людьми в формате открытого диалога состоится не 20 августа, а в понедельник, 22 августа. Об этом на брифинге в понедельник сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Это будет вторая встреча такого рода. Первая состоялась 20 августа прошлого года. Затем эта дата была объявлена в стране Днём предпринимателей. Президент объявил, что будет проводить такие встречи ежегодно.

В ходе диалога ожидается обсуждение проблем и задач в сфере предпринимательства. До конца июля принимались обращения предпринимателей. Как отметил Шерзод Асадов, всего поступило почти 8500 обращений. Из них 72% уже нашли положительное решение.

В прошлом году в ходе подготовки к диалогу было собрано более 15 тысяч вопросов и предложений. Они были систематизированы по семи направлениям, после чего по обозначенным проблемам были принят ряд решений президента.