Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 июня подписал постановление «О мерах по развитию придорожной инфраструктуры улицы Янги Узбекистон».

Документом предусмотрено создание бизнес-центра «Yangi O’zbekiston ko’chasi» («Улица Новый Узбекистан»), проходящая рядом с одноимённым парком на окраине Ташкента, где будут построены объекты услуг и сервиса, торгово-развлекательные комплексы, парки и многоэтажные жилые дома.

Документ предусматривает «создание новых архитектурных решений на въезде в столицу нашей страны, воплощающих в себе современный облик Нового Узбекистана» и направлен на «ускорение строительства новых жилых массивов, инфраструктура которых включает все услуги для прогулок и досуга населения»:

«Ускорение созидательной работы, направленной на улучшение условий жизни населения посредством строительства современных торгово-развлекательных объектов и точек оказания услуг, новых многоэтажных жилых массивов с использованием передовой зарубежной архитектуры в гармонии и созвучии с национальным дизайном на построенной новой улице Янги Узбекистон, проходящей по территории Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов, соединяющей город Ташкент с Ташкентской областью, имеет важное значение», — подчёркивается в постановлении.

Согласно постановлению, земельная площадь в 241,93 гектара, включая 198,12 гектара орошаемых земель, отобранная для создания бизнес-центра на территории Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов Ташкента и Юкоричирчикского района Ташкентской области, переводится из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов городской и поселковой застройки.

На Дирекцию по строительству и эксплуатации бизнес-центра «Yangi O’zbekiston ko’chasi» распространены все льготы, предусмотренные в постановлениях президента и Кабинета министров по созданию деловых центров Business City.

В частности, дирекция освобождается от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды на весь период функционирования центров Business City, а также платит сниженную на 50% ставку налога на доход, начисляемого зарубежным специалистам.

Поступления от реализации земельных участков на территории бизнес-центра на электронном онлайн-аукционе будут перечисляться дирекции.

Компенсация по возмещению потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в результате изъятия земель выплачивается дирекцией после реализации данных земельных участков в течение двух лет начиная с 2025 года в равных долях.

Министерство финансов выделит средства на работы по подведению внешних инженерно-коммуникационных сетей до территории и созданию необходимой инфраструктуры объектов проекта по обоснованным расчетам дирекции

Генпроектировщики и генподрядчики для этих работ будут определяться в соответствии с процедурами закупок.

Постановлением также поручено пересадить в другие места многолетние деревья на территории строительства объектов без причинения им вреда и принять меры по уходу за ними.

В апреле президент Шавкат Мирзиёев одобрил проект улицы Новый Узбекистан с «эволюционной архитектурой» на территории площадью 610 гектаров. Специалист хокимията и архитектор Mimar Group Шукрулло Жахонгиров, который позже стал замминистра строительства, рассказывал, что через улицу планируется построить надземные пешеходные переходы с функцией смотровой площадки (видно на фото).