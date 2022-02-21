Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 февраля побывал на месте планируемого строительства индустриального технопарка «Янгихаёт» в Ташкенте. Часть его выступления была показана в передаче «Менимча» на телеканале «Узбекистан 24».

Создание технопарка предусмотрено постановлением президента от 4 февраля 2021 года. По данным пресс-службы главы государства, под комплекс выделено 210 га земли, из них 150 га в виде 52 лотов будут выставлены на аукцион в два этапа. Предприниматели, приобретшие участки в собственность, должны самостоятельно построить предприятия. Каким методом будут распределены оставшиеся 60 га земель, не сообщается.

Президент спросил у хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева и первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Азиза Воитова, не будут ли земли выделяться через знакомых: «Не будут потом говорить, что все предприниматели [получили земли] через знакомых, Воитов сам выделил?»





Хоким и первый замминистра одновременно ответили, что земельные площади в технопарке будут выделяться «только через аукцион».

Шавкат Мирзиёев заявил, что некоторые предприниматели могут не проявить интерес к проекту, если будут думать, что земли уже распределены. Руководители заверили, что такого не будет.

Глава государства отметил, что в столице земельные ресурсы ограничены, в будущем таких участков не останется. По его словам, необходимо эффективно использовать и строить предприятия в несколько этажей.

«Ташкент становится похожим на Андижан. Земельных ресурсов становится меньше. Теперь оборудование надо поднимать на 2−3-й этажи. Если не поднимать, завтра мы не сможем найти новые земли. Мы же должны развиваться и в последующие годы. В следующем году где я найду землю в Янгихаётском районе?» — сказал он.

«В Японии станки размещают и на 40-м этаже, в Китае рядом с нами на 51-м этаже работал станок. А мы и ведро воды не можем поднять наверх», — сказал президент.









На предприятиях, размещаемых в технопарке, планируется создать 20 тысяч рабочих мест. На первом этапе планируется привлечь инвестиции в 500 млн долларов и достичь объёма производства в 200 млн долларов, разместив проекты в 42 лотах на 110 га площади. На втором этапе будет выделено 10 лотов на 100 га площади для привлечения инвестиций в 400 млн долларов.