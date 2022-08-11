Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), посетившая Узбекистан 19−21 июля, рекомендовала направить в страну ограниченную миссию по наблюдению за референдумом по внесению поправок в Конституцию. Об этом говорится в отчёте миссии, опубликованном 5 августа.

В дополнение к основной группе экспертов миссия рекомендовала командировать 14 долгосрочных наблюдателей из государств-участников ОБСЕ для наблюдения за процессом референдума по всей стране.

Миссия посетит ограниченное количество участков для голосования, систематическое наблюдение процесса голосования не предусматривается, говорится в отчёте. По традиции миссия также осуществит мониторинг освещения хода референдума в СМИ.

Целью прошедшей миссии в Узбекистан было оценить обстановку, предшествующую референдуму, и приготовления к этому мероприятию. Она провела встречи с представителями государственных органов — Министерством иностранных дел, Центральной избирательной комиссии, Агентства информации и массовых коммуникаций и других, а также гражданского общества и СМИ.

В отчёте говорится, что пакет поправок в Основной закон, который выставлялся на общественное обсуждение, включает 200 изменений и дополнений в 64 из 128 статей Конституции и предлагает 6 новых статей. Часть из них касается вопросов защиты определенных прав человека, основных свобод и процессуальных гарантий. Изменение в статью 90 предусматривает увеличения срока президентских полномочий с пяти до семи лет.

Многие собеседники миссии приветствовали предложенные поправки, однако другие «выразили обеспокоенность по поводу продления президентского мандата и того, что подзаконные акты продолжат ограничивать свободу слова, мирных собраний и ассоциаций, на что ранее указывалось в оценках БДИПЧ, и подчеркнули важность надлежащего исполнения возможных конституционных изменений», говорится в документе.

Несмотря на то, что власти отмечают высокую активность граждан в обсуждении поправок в Конституцию и заявляют, что проводят общественные обсуждения во всех регионах страны, некоторые собеседники БДИПЧ выразили обеспокоенность низкой прозрачностью процесса включения поправок и неизвестностью того, будут ли поправки об усилении механизмов сдержек и противовесов отражены в финальном проекте закона.

Ссылаясь на информацию Центризбиркома, миссия сообщает, что поправки на референдум будет вынесены одним пакетом, и гражданам будет предложено ответить на один вопрос: «за» или «против» поправок.

В отчёте констатируется, что все расходы, связанные с подготовкой и проведением референдума, производятся за счёт средств государственного бюджета. Закон о референдуме позволяет общественным объединениям, предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам добровольно передавать средства ЦИК для проведения референдума. При этом закон не содержит положений о базовых аспектах прозрачной и подотчётной системы финансирования кампании, раскрытии информации о финансировании кампании, контроле и мониторинге, а также санкциях за нарушения.

Закон позволяет присутствовать на всех мероприятиях по подготовке и проведению референдума наблюдателям от политических партий, органов самоуправления граждан, инициативных групп граждан, представителям СМИ, наблюдателям от других государств и международных организаций. Однако нет положений о наблюдении гражданскими наблюдателями, что противоречит международным стандартам и предыдущим рекомендациям БДИПЧ, говорится в отчёте.

Закон о референдуме разрешает гражданам Узбекистана, общественным объединениям, органам самоуправления граждан беспрепятственно вести агитацию за или против проведения референдума, за или против законопроекта, действующего закона или иного вопроса, выносимого на референдум. Для агитации могут быть использованы средства массовой информации.

В то же время в законе нет требования о беспристрастном освещении процесса или гарантий равных условий для кампаний, отмечает миссия. В Национальной телерадиокомпании миссии сообщили, что намерены дать слово тем, кто намерен высказать критику референдума.

Собеседники миссии обратили внимание на то, что до настоящего времени ни одна организация или группа не выступала против проведения референдума.

«Все собеседники миссии БДИПЧ отметили важность независимого контроля за процессом референдума и подчеркнули необходимость деятельности БДИПЧ по наблюдению», — обосновывается в документе решение направить наблюдателей от ОБСЕ.