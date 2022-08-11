Сборная Узбекистана завоевала ещё 21 медаль на Играх исламской солидарности в Конье (Турция) — 5 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых в разных видах спорта, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Олимпийский чемпион Токио-2020 по таэквондо WT Улугбек Рашитов, выступающий в весовой категории до 68 кг, одолел спортсмена из Азербайджана и завоевал золотую медаль.

Представитель сборной Узбекистана по спортивной борьбе — вольник Гуломжон Абдуллаев (-57 кг) завоевал золотую медаль, одолев в финале оппонента из Кыргызстана со счётом 10:0.

Парапловец Азизбек Бойназаров завоевал сразу четыре медали — 2 золотые за дистанцию 100 м баттерфляем и 200 м комплексным плаванием, 1 серебряную за 100-метровую дистанцию на спине и 1 бронзовую за дистанцию 100 м брассом.

Ольга Забелинская завоевала награду высшей пробы в шоссейной велогонке.





Янина Кускова в гонке на шоссе заняла второе место.

Копилка сборной пополнилась серебряной медалью в многоборье по спортивной гимнастике, где в командной программе выступили Расулжон Абдурахимов, Абдулла Азимов и Хабибулло Эргашев. Расулжон Абдурахимов, выступая в программе многоборья по спортивной гимнастке, завоевал также бронзу.

Парапловец Бахтиёр Ортиков в плавании на 50-метровой дистанции на спине занял второе место и завоевал «серебро».

Представительница Узбекистана по лёгкой атлетике Фарида Солиева с результатом 54.07 завоевала серебряную медаль в беге на 400 м.

Ещё одна серебряная медаль прибавилась к копилке сборной Узбекистана благодаря представительнице страны в женской борьбе Жасмине Иммаевой.

В этом же виде спорта ещё одной спортсменке из Узбекистана Дилфузе Аимбетовой в весовой категории до 59 кг удалось завоевать бронзовую медаль.

Узбекский вольник Ихтиёр Наврузов завоевал бронзовую награду, одолев в борьбе за третье место представителя Израиля.

В состязаниях по метанию копья узбекистанка Наргиза Кучкарова завоевала бронзовую награду, показав результат 56.08 м.

Таэквондист Нияз Пулатов, выступающий в весовой категории до 63 кг, занял третье место и завоевал «бронзу», уступив спортсмену из Марокко.

Ещё одну бронзовую награду принесла таэквондистка Чарос Каюмова, выступавшая в весовой категории до 53 кг.

Легкоатлетка Роксана Худоёрова выиграла бронзовую медаль в прыжках в длину.





Бронзовую медаль сборной принес вольник Магомед Ибрагимов (-97 кг). В борьбе за третье место он одолел единоборца из Туркменистана.





Бронзовой медали также удостоился Алексей Фомовский, занявший третье место в шоссейной велогонке.

Ранее мы сообщали, что велоспортсмены Узбекистана завоевали на Играх исламской солидарности пять наград. Золотой медали удостоилась Ольга Забелинская, две серебряные завоевала Янина Кускова, бронза — у Алексея Фомовского и Софии Каримовой.