Сборная Узбекистана 7 августа завоевала две медали на Играх исламской солидарности в Конье (Турция), сообщили «Газете.uz» в Национальном олимпийском комитете.

В групповой гонке среди женщин Ольга Забелинская зафиксировала лучший показатель по очкам и завоевала золотую медаль. Янина Кускова стала второй и принесла сборной серебряную награду.





Ранее Янина Кускова в одиночной программе преследования на треке завоевала серебряную медаль, Алексей Фомовский в этой же дисциплине — бронзовую, София Каримова в групповой гонке по скретчу удостоилась бронзовой медали.





Таким образом, количество медалей в копилке сборной достигло пяти.

Игры Исламской солидарности продолжаться до 18 августа. В ходе соревнований наряду с представителями 55 стран выступят и 265 отечественных атлетов.