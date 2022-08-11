В ночь на 11 августа в Ташкент из Ченнаи (Индия) вернулись сборные Узбекистана по шахматам, принявшие участие в 44-й Всемирной шахматной олимпиаде. Их торжественно встретили в аэропорту высокопоставленные чиновники, члены семей, болельщики и журналисты.

Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», у аэропорта собрались жители и гости Ташкента, которые держали в руках флаги Узбекистана. Внутри здания терминала была уложена красная дорожка, по бокам стояли молодые парни в одинаковых футболках с изображением герба Узбекистана и также держали флаги.

Чествовать спортсменов прибыли премьер-министр Абдулла Арипов, советник президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта Абдужабар Абдувахитов, министр спорта Адхам Икрамов, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, глава Центральноазиатской конфедерации ММА, вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров и глава компании «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков.





Шахматисты вошли в терминал аэропорта, держа в руках флаг страны и чемпионский кубок. Присутствующие встретили их аплодисментами и овациями.

Премьер-министр Абдулла Арипов зачитал поздравление президента Узбекистана шахматистам и вручил им сертификаты о присуждении денежных премий, почётные звания и медали.





Представители мужской сборной, которая впервые в истории страны выиграла олимпиаду, — Жахонгир Вахидов, Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров и Шамсиддин Вахидов — получили сертификаты на 600 млн сумов, их наставники — 300 млн сумов. Кроме того, каждый победитель получил автомобиль Equinox в качестве «подарка президента».

Накануне глава государства Шавкат Мирзиёев во время визита в новое здание Ташкентского архитектурно-строительного института объяснил своё решение выделить шахматистам автомобили.

«Наша большая гордость — это наша молодёжь. Весь мир удивила [победа Узбекистана на шахматной олимпиаде]. Это тоже в какой-то степени свидетельствует о правильности нашей работы и действий. Чемпионам по боксу мы дали столько денег и машины, но бокс немного отличается от шахмат. Я много думал и решил выделить им тоже автомобили, иначе они будут недовольны. Ночью мы их встретим. Дадим им и звание, и по 600 млн сумов по недавно принятому указу, их тренерам — по 300 млн сумов. Это тоже мотивация», — заявил он.





Указом президента шахматистам присвоены почётные звания «Узбекистон ифтихори» («Гордость Узбекистана»), тренерам национальной сборной по шахматам Владимиру Егину и Ивану Соколову — «Заслуженный тренер Республики Узбекистан». Шахматистки награждены медалью «Келажак бунёдкори» («Созидатель будущего»).

Делясь своими впечатлениями, 27-летний Жахонгир Вахидов отметил, что больше волновался при телефонном разговоре с Шавкатом Мирзиёевым, чем в ключевом матче в последнем туре, где его победа над соперником из Нидерландов принесла Узбекистану «золото» турнира.

«Мы были удивлены, что он позвонили нам лично. Это знак внимания, которое уделяется шахматам», — сказал шахматист.

В заключительном туре Всемирной шахматной олимпиады Узбекистан победил сборную Нидерландов (2,5:1,5) и впервые стал победителем турнира. Женская сборная заняла 31-е место среди 162 команд.

На олимпиаде в Индии также были разыграны индивидуальные награды лучшим на каждой доске. Жахонгир Вахидов завоевал золото на четвертой доске, а Нодирбек Абдусатторов удостоился серебра на второй доске, обойдя при этом Магнуса Карлсена. Нодирбек Якуббоев получил бронзу.