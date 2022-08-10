Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) в Павлодарской области пресекло попытку незаконного вывоза бензина АИ-95 местного производства в Узбекистан, сообщила пресс-служба ведомства.

Всего было задержано 5 вагонов-цистерн с бензином в объёме 280 тонн на сумму почти 90 млн тенге (более 2 млрд сумов). Груз был задекларирован как топливная антидетонационная присадка.

Как выяснилось, по условиям контракта в общем планировалось вывезти из страны 50 тысяч тонн в пользу иностранной компании на общую сумму 45 млн долларов.

Ведётся следствие.