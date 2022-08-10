С начала июля жители столицы начали сообщать, что у входов в некоторые станции метро вновь появились сотрудники органов внутренних дел с металлоискателями и столики для проверки сумок и рюкзаков. Ташкентцы связали это своего рода «усиление» (этот термин был привычным в предыдущие годы, особенно перед праздниками, и начал уже забываться) с событиями в Нукусе.

Многие годы в любой сезон пассажиров подземки и даже тех, кто просто спускался в подземный переход, проверяли на наличие запрещённых к провозу предметов. От этой практики отказались осенью 2018 года. При этом проверка внутри станций перед турникетами сохранилась. Тогда сообщалось, что сотрудников ОВД на внешних входах в метро постепенно заменят технические средства защиты (камеры видеонаблюдения, средства радиосвязи и сигнализации), чтобы исключить дублирование верхнего и нижнего досмотра.

«Газета.uz» поговорила с первым заместителем начальника Управления по обеспечению безопасности на метрополитене (УОБМ) МВД Узбекистана Анваром Хасановым, который рассказал о причинах возврата сотрудников. Он опроверг, что это связано с «усилением» перед праздниками и произошедшим в Нукусе.

Станция метро «Буюк ипак йули». Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Анвар Хасанов рассказал, что раньше управление входило в структуру ГУВД Ташкента. Сотрудники несли дежурство вместе с представителями подразделения СГБ, Управления охраны и Патрульно-постовой службы МВД, поскольку личного состава самого УОБМ не хватало для полного охвата всей территории метро.

По его словам, целью дежурства сотрудников Управления охраны и ППС несли в переходах и на внешних входах было предупреждение случаев кражи, разбоя, хулиганства и других правонарушений и преступлений. Они также контролировали, чтобы водители автомобилей не оставляли автомобили у входов в метро.

В 2019 Управление по обеспечению безопасности на метрополитене перешло в состав МВД, а Управление охраны — в Национальную гвардию, из-за чего произошло сокращение личного состава и сотрудников. В этот же период в эксплуатацию были введены 14 новых станций метрополитена.

«По этим причинам Управление по обеспечению безопасности на метрополитене временно не могло обеспечить дежурство сотрудников на внешних входах… На сегодняшний день новым постановлением президента были созданы условия для нашего управления, выделен дополнительный штат. После этого мы начали вновь открывать посты у входов в метро», — сказал Анвар Хасанов.

В июле примерно на 10 станциях появились первые внешние посты, но основная часть сотрудников была выставлена на службу с начала августа после прохождения соответствующего обучения.

«Основная цель заключается в том, чтобы пассажиры, пользующиеся услугами метрополитена, добирались до места назначения в безопасности и чтобы они были в полной безопасности во время поездки», — сказал он.

Станция метро «Буюк ипак йули». Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Сотрудники ОВД при верхнем и нижнем досмотре могут не успевать физически проверить всех пассажиров, но за счёт профайлинга (методики составления психологического портрета человека и определения искренности его намерений) в эти дни уже удалось раскрыть несколько преступлений на месте, заявил первый замглавы управления.

Анвар Хасанов поделился планами по созданию ситуационно-аналитического центра, установки «умных» камер видеонаблюдения, оснащения сотрудников планшетами и современными средствами радиосвязи. Однако, по его словам, даже после внедрения этих систем сотрудники будут нужны в переходах, поскольку «камеры не могут делать то, что умеют делать сотрудники». Ожидается, что они будут заниматься патрулированием в переходах и предупреждать возможные преступления, в том числе карманные кражи.

«Камера только ведёт наблюдение. Бывают разные случаи, например, задержание преступников, оказание помощи гражданам или предотвращение конфликта между людьми», — сказал он.