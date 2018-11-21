Контроль на внешних входах в метро постепенно автоматизируют, сообщили «Газете.uz» начальник управления внутренних дел, а Ташкентском метрополитене полковник Олег Биченов.

«Сейчас в порядке эксперимента мы будем использовать вместо [сотрудников органов внутренних дел] технические средства наблюдения — камеры видеонаблюдения, средства радиосвязи и сигнализации», — отметил он.

В тестовом режиме техника работает на станциях «Узбекистон», «Миллий Бог» и «Машиносозлар».

"Со временем, когда будет достаточно техсредств и средств связи, [внешний контроль] будет полностью переведен на технические средства защиты, чтобы исключить дублирование верхнего и нижнего досмотра".

По словам Олега Биченова, основной досмотр будет производиться на нижнем уровне и со временем также усилится техническими средствами.

Точные сроки замены сотрудников органов внутренних дел на технические средства защиты неизвестны. Начальник управления подчеркнул, что это поэтапный процесс.