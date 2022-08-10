Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев внёс в Сенат Олий Мажлиса представления по кандидатурам на должности шести судей Конституционного суда, срок полномочий которых истекает 24 августа текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Это кандидатуры:
- Жанагул Исмайловны Балкибаевой;
- Аскаржона Бойисовича Гафурова;
- Кароматжон Худайбергеновны Давлетовой;
- Рахата Аминбаевича Исмайлова;
- Абдуманноба Кузиевича Рахимова;
- Акмала Эргашевича Рахманова.
В случае избрания верхней палатой парламента они вступят в должность 24 августа.
Кроме того, президент предложил на вакантный пост судьи Конституционного суда кандидатуру Козимджана Камилова, работавшего председателем Верховного суда с 2017 года и переизбранного на эту должность в июне.
Бахтиёр Исламов.
Шавкат Мирзиёев также предложил Сенату кандидатуру советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов Бахтиёра Исламова на должность председателя Верховного суда.