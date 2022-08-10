Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев внёс в Сенат Олий Мажлиса представления по кандидатурам на должности шести судей Конституционного суда, срок полномочий которых истекает 24 августа текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Это кандидатуры:

  • Жанагул Исмайловны Балкибаевой;
  • Аскаржона Бойисовича Гафурова;
  • Кароматжон Худайбергеновны Давлетовой;
  • Рахата Аминбаевича Исмайлова;
  • Абдуманноба Кузиевича Рахимова;
  • Акмала Эргашевича Рахманова.

В случае избрания верхней палатой парламента они вступят в должность 24 августа.

Кроме того, президент предложил на вакантный пост судьи Конституционного суда кандидатуру Козимджана Камилова, работавшего председателем Верховного суда с 2017 года и переизбранного на эту должность в июне.

Бахтиёр Исламов.

Шавкат Мирзиёев также предложил Сенату кандидатуру советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов Бахтиёра Исламова на должность председателя Верховного суда.