Председатель Верховного суда Узбекистана Козимджан Фазилович Камилов покинул свой пост, подтвердили «Газете.uz» два независимых друг от друга источника.

Ожидается, что на его место рассматривается кандидатура советника президента Бахтиёра Исламова, которую должен утвердить Сенат.

Козимджан Камилов (1957 года рождения), возглавлявший высший орган судебной власти с 2017 года, только в июне был переизбран Сенатом на пост главы Верховного суда на очередной пятилетний срок.

Бахтиёр Джахангирович Исламов работает советником президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов с ноября 2021 года. До этого он занимал должность первого заместителя советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.