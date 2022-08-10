Вечером 10 августа в строящемся пятиэтажном здании на улице Бешагач в Чиланзарском районе Ташкента произошёл пожар.

По данным МЧС Узбекистана, сообщение о возгорании на четвёртом этаже здания поступило в 19:37. В 19:42 на место прибыло шесть пожарно-спасательных экипажей. В 20:30 пожар был локализован и в 20:39 полностью потушен.

Пострадавших в результате пожара нет. Сейчас ответственные службы изучают причины возгорания и оценивают ущерб.

Днём ранее пожар произошёл в строящемся четырехэтажном доме по улице Мукими в Яккасарайском районе.