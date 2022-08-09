В Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента 9 августа в 12:24 поступило сообщение о возгорании в строящемся четырехэтажном доме по улице Мукими в Яккасарайском районе, сообщила пресс-служба МЧС.

Уже в 12:30 на место прибыли четыре пожарно-спасательных расчёта, в 12:43 пожар был локализован и в 12:50 потушен.

От огня пострадала площадь около 900 кв.м.

Погибших и пострадавших в пожаре нет, сообщили в МЧС.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания и размер материального ущерба.

В социальных сетях распространялись сообщения, что пожар произошел в школе №144. Столичное Управление народного образования заявило, что причиной этого стало то, что новостройка, в которой возник пожар, непосредственно примыкает к образовательному учреждению, однако школа от огня не пострадала.