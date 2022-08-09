Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 августа подписал закон «О государственной гражданской службе». Он был принят Законодательной палатой ещё 2 марта и одобрен Сенатом 28 мая. Вступит в силу закон через три месяца.

Глава государства подписал закон после недавнего совещания, на котором он заявил, что решение проблем в сфере госслужбы откладывалось 30 лет. «Госслужба до сих пор не стала системой, которая действительно удовлетворяет народ», — отметил он. Тогда же президент сказал, что закон разрабатывался два года «на основе глубоких обсуждений» с привлечением отечественных и иностранных экспертов.

На кого распространяется закон

Под государственной гражданской службой в законе понимается «вид государственной службы, представляющий собой профессиональную оплачиваемую деятельность граждан Республики Узбекистан по обеспечению осуществления полномочий государственных органов на должностях государственной гражданской службы».

Действие документа распространяется на деятельность государственных гражданских служащих на должностях, внесенных в Государственный реестр должностей государственной гражданской службы. Оно не распространяется на деятельность президента, депутатов Законодательной палаты и сенаторов, депутатов Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и других представительных органов государственной власти на местах, работников аппаратов Законодательной палаты и Сената, членов Центральной избирательной комиссии, судей и работников судебной системы, членов правления Центрального банка, госслужащих, проходящих службу в органах прокуратуры, внутренних дел, по делам обороны, чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной таможенной службы, Службы государственной безопасности и Государственной службы безопасности президента, в том числе военнослужащих, а также работников технического, производственного и обслуживающего персонала госорганов.

Основными принципами государственной гражданской службы определены:

единство и стабильность системы государственной гражданской службы;

законность;

справедливость;

служение народу;

ответственность государственных органов и должностных лиц перед обществом и гражданами;

приоритет прав, свобод и законных интересов человека;

открытость и прозрачность;

объективность, профессиональность и компетентность;

равенство прав граждан Узбекистана на доступ к государственной гражданской службе;

правовая и социальная защита государственных гражданских служащих.

Специально уполномоченным государственным органом в области государственной гражданской службы, согласно закону, является Агентство развития государственной службы при президенте. Оно координирует в пределах своих полномочий деятельность госорганов в области кадровой политики, организует конкурсный отбор кадров на государственную гражданскую службу, внедряет систему измеримых индикаторов (ключевых показателей) оценки эффективности деятельности государственных гражданских служащих и анализирует их результаты, изучает общественное мнение и участвует в формировании открытого рейтинга руководителей госорганов.

Агентство также оказывает содействие в защите прав и законных интересов государственных гражданских служащих и в создании надлежащих условий для их трудовой деятельности и социальной защиты.

Статус, права, обязанности и ограничения

Гражданин Узбекистана приобретает правовой статус государственного гражданского служащего (ГГС) с момента назначения на должность государственной гражданской службы и утрачивает его в связи с прекращением деятельности ГГС. Дополнительные права, обязанности и ограничения, связанные с правовым статусом ГГС, относящихся к политической группе должностей государственной гражданской службы, определяются отдельным законодательством.

Закон определяет права ГГС, среди которых право на:

получение своевременно и в полном объёме оплаты труда в соответствии со спецификой и сложностью возложенных обязанностей, с количеством и качеством выполненных работ;

получение поощрения за профессиональные компетенции и особые заслуги;

правовую и социальную защиту, а также государственное пенсионное обеспечение;

отдых, с установлением предельной продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней и ежегодных трудовых отпусков;

отказ от выполнения незаконных поручений и требований руководства госоргана;

обеспечение государственной защиты в случае сообщения о фактах коррупционных правонарушений в государственной гражданской службе;

выражение мнения руководству госоргана по служебным вопросам, внесение предложений по совершенствованию деятельности госоргана, в котором он проходит государственную гражданскую службу;

уважение его чести, достоинства и деловой репутации руководством госоргана и иными должностными лицами и другие.

Государственный гражданский служащий обязан:

соблюдать Конституцию, законы и иные акты законодательства;

добросовестно выполнять служебные обязанности, соблюдать установленные госорганом правила этического поведения, порядок работы со служебной информацией, а также иные правила, связанные с прохождением государственной гражданской службы;

не допускать конфликта интересов, быть беспристрастным и объективным;

воздерживаться от действий (бездействия), которые могут привести к подрыву авторитета госоргана или возникновению сомнений в добросовестности исполнения им своих служебных обязанностей, в том числе от любых форм дискриминации, необъективности или особого расположения к кому-либо при исполнении своих служебных обязанностей;

не использовать свое служебное положение в личных и иных противоправных целях, а также не допускать оказания незаконного влияния на свою служебную деятельность, деятельность госорганов, их должностных лиц и граждан;

соблюдать требования о защите сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать сведения, полученные при исполнении своих служебных обязанностей, в том числе после прекращения деятельности ГГС;

представлять декларацию о доходах и имуществе в сроки и порядке, установленные законом;

обеспечивать сохранность государственной собственности, использовать вверенную ему государственную собственность только в служебных целях;

регулярно совершенствовать свои профессиональные компетенции.

Закон определяет ограничения, связанные с прохождением государственной гражданской службы. Согласно ему, ГГС не вправе:

занимать должность государственной гражданской службы в одном и том же госоргане с лицами, состоящими между собой в близком родстве или свойстве (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов), если их совместная служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой деятельности, за исключением случаев, предусмотренных в законах и решениях президента;

заниматься предпринимательской деятельностью;

создавать субъекты предпринимательской деятельности, быть их учредителем (участником), выполнять организационно-управленческие, административно-хозяйственные функции в субъекте предпринимательской деятельности, за исключением случаев владения свободно обращающимися акциями акционерных обществ в пределах требований, установленных законодательством;

приобретать непосредственно или через представителей доли, паи, акции в организациях, находящихся под контролем госоргана, где он проходит службу или с которыми имеет связи и интересы;

получать от физических и юридических лиц какие-либо вознаграждения, выгоды или подарки за выполнение или невыполнение своих служебных полномочий в их интересах;

приобретать гражданство иностранного государства;

пользоваться не предусмотренными законодательством льготами, привилегиями или преимуществами в связи со своим служебным положением;

открывать и иметь счета, владеть недвижимым и иным имуществом, расположенным за пределами территории Узбекистана, за исключением счетов, открытых с целью обучения, стажировки и пользования медицинскими услугами в иностранном государстве, а также имущества, которое приобретено и о нем сообщено до поступления на государственную гражданскую службу;

осуществлять свои полномочия в интересах политических партий, иных общественных объединений и их органов.

Порядок приостановления предпринимательской деятельности после поступления лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, на государственную гражданскую службу определяется законодательством.

Перечень видов оплачиваемой деятельности, которыми не может заниматься ГГС, определяется специальными уполномоченными госорганами в области противодействия коррупции и государственной гражданской службы.

Несоблюдение установленных ограничений является основанием для привлечения ГГС к дисциплинарной и иной ответственности.

Закон устанавливает ответственность государственного гражданского служащего. Незаконные действия (бездействие) ГГС, а также ненадлежащее выполнение служебных обязанностей влекут за собой ответственность в соответствии с законом.

Физическое или юридическое лицо, считающее, что действия (бездействие) ГГС привели к нарушению его прав, свобод и законных интересов, вправе обжаловать такие действия (бездействие) в вышестоящий орган или суд.

Вред, причиненный физическим или юридическим лицам незаконными действиями (бездействием) ГГС, возмещается госорганом с последующим взысканием вреда с виновного ГГС.

Вред, причиненный ГГС в результате исполнения незаконного поручения руководителя госоргана или должностных лиц, возмещается государственным органом. Размер вреда взыскивается в порядке регресса с руководителя или должностного лица госоргана, отдавшего незаконное поручение.

Борьба с коррупцией

Законом предусмотрены меры по предупреждению коррупции в области государственной гражданской службы. В их числе соблюдения Правил этического поведения ГГС, создание организационно-правовых основ предотвращения и разрешения конфликта интересов ГГС, установление порядка получения и вручения подарков государственным гражданским служащим и обеспечение социальной защиты, материального обеспечения и стимулирования ГГС.

«Государственный гражданский служащий должен проявлять нетерпимое отношение к коррупции и предотвращать действия (бездействие), которые могут к ней привести», — требует закон.

Если ГГС располагает информацией о фактах коррупции, он должен принять необходимые меры для предотвращения коррупции, в том числе незамедлительно уведомить вышестоящий госорган (должностное лицо) или специально уполномоченный госорган по противодействию коррупции либо обратиться в правоохранительный орган. Сообщившему о фактах коррупции, обеспечивается государственная защита.

Правила этического поведения государственных гражданских служащих устанавливаются законодательством. На основании правил каждый госорган с учетом специфики деятельности утверждает свои внутренние правила этического поведения. В правилах должны определяться:

нравственные взаимоотношения между руководителями, подчиненными и другими ГГС;

действия (бездействие), которые могут порочить деловую репутацию ГГС и авторитет государственной гражданской службы;

основные правила поведения ГГС при осуществлении служебной и внеслужебной деятельности.

Нарушение правил является основанием для привлечения ГГС к дисциплинарной и иной ответственности. Контроль за соблюдением правил осуществляется кадровыми подразделениями или комиссиями по этике госорганов, а также специально уполномоченным госорганом.

Закон прописывает условия обращения с подарками на государственной гражданской службе. Подарком считается имущество, имеющее материальную ценность, переданное ГГС (членам его семьи) бесплатно, или услуга, оказанная безвозмездно ГГС (членам его семьи).

«Запрещается принимать любые подарки от физических и юридических лиц за выполнение или невыполнение служебных полномочий ГГС в их интересах. Исключением являются подарки, полученные ГГС за особые заслуги на основании соответствующего решения государственного органа, а также подарки, полученные в результате достижений в первенствах и конкурсах, награждения в связи с государственными праздниками, знаменательными датами и другими официальными мероприятиями», — гласит закон.

ГГС могут получать подарки во время служебных командировок, а также в связи с международными и другими официальными мероприятиями.

Стоимость подарка, который может быть получен в связи со служебными командировками, международными и другими официальными мероприятиями, а также порядок распоряжения им устанавливаются Агентством по противодействию коррупции.

Согласно закону, конфликтом интересов является ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) ГГС влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих служебных полномочий и при которой возникает либо может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами, законными интересами граждан, общества или госоргана.

В случае возникновения конфликта интересов ГГС должен незамедлительно в письменной форме уведомить своего руководителя или вышестоящий госорган. Руководитель госоргана или вышестоящий госорган, получивший сведения о наличии конфликта интересов, обязан своевременно принять меры по его устранению.

Закон устанавливает, что государственный гражданский служащий обязан в сроки и порядке, установленные законом, представлять декларацию о доходах и имуществе.

Государственный реестр должностей государственной гражданской службы утверждается президентом и ведется специально уполномоченным госорганом. Он состоит из групп и категорий должностей государственной гражданской службы исходя из уровня госоргана (национальный, республиканский, территориальный и районный), унифицированных и классифицированных в соответствии с квалификационными требованиями, а также квалификационных рангов должностей государственной гражданской службы.

Должности государственной гражданской службы состоят из политической, управленческой и вспомогательной групп должностей. Категории должностей, принадлежащих этим группам, определяются в государственном реестре.

На должности государственной гражданской службы, относящиеся к управленческой и вспомогательной группам должностей государственной гражданской службы, ГГС назначаются на основе конкурса и освобождаются от должности руководителем госоргана.

Государственным гражданским служащим присваиваются квалификационные ранги должностей государственной гражданской службы исходя из групп и категорий должностей государственной гражданской службы:

В целях стабильного обеспечения и улучшения качества состава руководящих кадров государственной гражданской службы, повышения профессиональной компетентности и продвижения по службе ГГС формируется национальный кадровый резерв.

Поступление и прохождение государственной гражданской службы

Поступление на государственную гражданскую службу осуществляется путем назначения кандидата на должность государственной гражданской службы на основе конкурса, за исключением должностей, по которым предусмотрен иной порядок.

На государственную гражданскую службу принимаются граждане Узбекистана, владеющие государственным языком, соответствующие квалификационным и иным требованиям для занятия должностей государственной гражданской службы.

Иностранные специалисты и эксперты могут занимать должности государственной гражданской службы в порядке, установленном законодательством.

Не могут быть приняты на государственную гражданскую службу лица:

не достигшие 18-летнего возраста, если квалификационными требованиями к должности государственной гражданской службы не установлено иное;

признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

лишенные решением суда права занимать должности государственной гражданской службы на определенный срок;

признанные судом виновными в совершении коррупционных преступлений;

имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений;

состояние здоровья которых на основании медицинского заключения не позволяет занять должность государственной гражданской службы;

отказавшиеся соблюдать ограничения, установленные законом.

Кандидатам на занятие должности государственной гражданской службы гарантируется равенство прав независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения.

Занятие вакантной должности государственной гражданской службы осуществляется на основании внутренних и внешних конкурсов, проводимых через информационную систему специально уполномоченного органа.

Во внутренних конкурсах имеют право участвовать только ГГС, а во внешних конкурсах — все граждане Узбекистана, отвечающие соответствующим квалификационным требованиям.

Для ГГС в госоргане устанавливается пятидневная рабочая неделя. При этом продолжительность рабочего времени в неделю не должна превышать 40 часов.

Одному из родителей (лицу, заменяющему родителей) из числа ГГС, имеющих детей в возрасте до 3 лет, продолжительность рабочего времени устанавливается не более 35 часов в неделю.

В зависимости от специфики служебной деятельности ГГС с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка может быть установлена шестидневная рабочая неделя с учетом продолжительности рабочего времени, указанной выше (40 часов).

Работа сверх установленного госорганом продолжительности рабочего времени считается сверхурочной работой.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера госорган может привлечь ГГС для работы сверхурочно без его согласия.

Привлечение ГГС к сверхурочным работам, а также в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется на основании решения руководителя госоргана с соблюдением требований трудового законодательства.

Компенсация за сверхурочную работу осуществляется оплатой за фактически отработанные сверхурочные часы не ниже чем в двойном размере или предоставлением дополнительного времени отдыха, соответствующего продолжительности времени, отработанного сверхурочно.

Для мотивации государственного гражданского служащего и обеспечения его продвижения по службе на основе объективных и справедливых критериев внедряется система оценки эффективности его деятельности на основе ключевых показателей. Методология определяется специально уполномоченным органом.

В целях развития личных и профессиональных качеств, повышения эффективности деятельности, формирования резерва руководящих кадров и предотвращения коррупционных рисков проводится ротация государственного гражданского служащего. Она осуществляется с согласия ГГС путем перевода на другую равнозначную должность.

В целях предотвращения коррупционных правонарушений на государственной гражданской службе определяется перечень должностей государственной гражданской службы, которые подлежат обязательной ротации. Ротация ГГС, занимающих эти должности, проводится без их согласия.

Не подлежат ротации государственные гражданские служащие:

проходящие подготовку, переподготовку и повышение квалификации;

беременные женщины, а также женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;

состояние здоровья которых либо проживающих вместе с ними членов семьи на основании медицинского заключения не позволяет осуществлять служебные обязанности по должности государственной гражданской службы, на которую проводится ротация.

В случае несогласия с решением о ротации ГГС вправе обжаловать его в вышестоящий орган или специально уполномоченный орган либо в суд.

В законе также прописаны следующие аспекты: