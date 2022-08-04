Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг проводит совещание по реформированию государственной службы и повышению результативности в управлении, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
«Сегодняшнее обсуждение направлено на решение проблем, которые откладываются уже 30 лет», — заявил глава государства.
«Речь идёт о вопросе, который может облегчить жизнь нашего населения, который непосредственно влияет на его настроение, — реформе госслужбы и повышении результативности и качества управления», — отметил он.
В сфере госуправления работает 118 тысяч человек. 61% сотрудников — в возрасте до 40 лет, раньше этот показатель составлял 37%.
Несмотря на изменения, «государственная служба до сих пор не стала системой, которая действительно удовлетворяет народ», — сказал президент.
Он привёл такой пример: в прошлом году в народные приёмные президента поступило 25 тысяч обращений о неграмотности и безответственности сотрудников министерств и хокимиятов, а также 7000 жалоб на отсутствие у них культуры общения.
Больше всего жалоб связано с деятельностью системы Минздрава, Министерства народного образования, а также хокимиятов Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.
В отсутствие единой системы, обеспечивающей выявление способностей, обучение и правильное выстраивание работы, отдельные руководители не справляются с возложенными на них задачами, отметил Шавкат Мирзиёев.
Он указал на то, что по причине нехватки знаний и навыков за первое полугодие были заменены 37 хокимов районов и городов.
Kamol Khakimov
Конечно, ведь эти изменения приведут к прозрачности госслужбы, что, в свою очередь, недопустимо для руководителей, ведь они будут под открытым критическим фактом о несостоятельности
Kuat Bek
Опять двадцать пять. Молодые кадры по любому будут вынуждены плавать по течению, какими они умными не были. Принцип “Я начальник, ты дурак“ никто не отменил. Зачем изобретать велосипед, когда есть мировой опыт демократии?! Отменили бы лучше негласный закон, что депутаты должны избираться из числа чиновников. Чиновники сильно зависимы и боятся потерять свою должность. Им абсолютно не интересно народ. Внедрили бы выбор независимых депутатов, которые не зависят ни от власти, ни от партии. Проводили бы прозрачные выборы на местах избирательного участка. Вот тогда будет жесткая конкуренция среди кандидатов в депутаты и установится связь народа с властью.