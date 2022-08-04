Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг проводит совещание по реформированию государственной службы и повышению результативности в управлении, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Сегодняшнее обсуждение направлено на решение проблем, которые откладываются уже 30 лет», — заявил глава государства.

«Речь идёт о вопросе, который может облегчить жизнь нашего населения, который непосредственно влияет на его настроение, — реформе госслужбы и повышении результативности и качества управления», — отметил он.

В сфере госуправления работает 118 тысяч человек. 61% сотрудников — в возрасте до 40 лет, раньше этот показатель составлял 37%.

Несмотря на изменения, «государственная служба до сих пор не стала системой, которая действительно удовлетворяет народ», — сказал президент.

Он привёл такой пример: в прошлом году в народные приёмные президента поступило 25 тысяч обращений о неграмотности и безответственности сотрудников министерств и хокимиятов, а также 7000 жалоб на отсутствие у них культуры общения.

Больше всего жалоб связано с деятельностью системы Минздрава, Министерства народного образования, а также хокимиятов Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.

В отсутствие единой системы, обеспечивающей выявление способностей, обучение и правильное выстраивание работы, отдельные руководители не справляются с возложенными на них задачами, отметил Шавкат Мирзиёев.

Он указал на то, что по причине нехватки знаний и навыков за первое полугодие были заменены 37 хокимов районов и городов.