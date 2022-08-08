Ещё пять школ и прилегающих к ним территорий в Пешкунском и Жондорском районах Бухарской области получили доступ к безопасной питьевой воде в рамках проекта фонда Zamin «Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах Бухарской области», сообщила пресс-служба фонда.

Задачи проекта реализованы при поддержке Министерства народного образования и компании «Узсувтаъминот».

В школах № 6, 32, 34 Пешкунского района и № 20, 21 Жондорского района установлены системы водообеспечения из скважин, фильтрации и опреснения воды до уровня безопасной питьевой.





Построены внутренние и внешние инженерные сети водоснабжения и канализации, туалеты и душевые. Создана локальная система биологической очистки, благодаря чему сточные воды в школах будут очищаться до уровня, подходящего для полива, не заражая при этом почву и поверхностные воды, говорится в сообщении.

Напомним, в июле доступ к питьевой воде получили пять школ и местные жители Гиждуванского района.