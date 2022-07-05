Фонд Zamin при поддержке Министерства народного образования и компании «Узсувтаъминот» реализовал проект «Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах Бухарской области» в школах №№2, 32, 33, 34, 42 Гиждуванского района, сообщила пресс-служба фонда.

В этих школах были установлены системы водообеспечения из скважин, фильтрации и опреснения воды до уровня безопасной питьевой.

Построены внутренние и внешние инженерные сети водоснабжения и канализации, туалеты и душевые. Кроме того, созданы локальные системы биологической очистки сточных вод до уровня поливной.

Доступ к чистой безопасной питьевой воде получили также жители населённых пунктов, в которых расположены школы, отмечается в сообщении.

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