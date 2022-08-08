В июле инфляционные ожидания населения и бизнеса Узбекистана на следующие 12 месяцев продолжили снижение, но остаются выше показателя начала года, следует из комментария Центрального банка по итогам опроса.

Средний уровень ожидаемой инфляции среди граждан в прошлом месяце составил 15,5% (в июне — 16,4%, 17,6% — в мае). Медианный уровень инфляционных ожиданий за месяц снизился с 14,1% до 13%.





Снижение инфляционных ожиданий объясняется тем, что рост цен на основные виды продукции прошел свой пик, сезонные овощи и фрукты в июле стали дешевле, либерализация цен на энергоносители была перенесена на более поздний срок. Кроме того, курс национальной валюты остаётся стабильным в последние месяцы, говорится в сообщении ЦБ.

Доля тех, кто ожидает инфляцию на уровне 9−12%, за месяц резко увеличилась, как и число респондентов, ожидающих роста цен на 5% и выше.





Население считает, что на рост цен в основном повлияет подорожание импортных товаров и продуктов первой необходимости — 55% опрошенных (в июне — 56%), искусственное повышение цен — 43% (41%) и повышение цен на топливо и энергоресурсы — 36% (27%).

33% респондентов связывают инфляцию с изменением курса валюты, 29% — повышением зарплат и пособий, 14% — высокой разницей между ценами в супермаркетах и на рынках, 12% — повышением стоимости жилья и арендных платежей.





Инфляционные ожидания среди предпринимателей на следующие 12 месяцев уменьшились на 0,5% — с 15,7% до 15,2%. При этом медианный показатель за месяц вырос с 13,3% до 13,4%.

Среди бизнеса также выросла доля тех, кто ожидает роста цен в пределах 9−12%, хотя их доля сократилась. При этом также увеличилось число респондентов, прогнозирующих инфляцию на уровне 13% и выше.

Бизнес, в отличие от населения, считает, что основным фактором инфляции является изменение курса валюты — 34% (в июне было 19%).





По сравнению с прошлым месяцем увеличился процент предпринимателей, которые ожидают подорожания топлива и транспортных расходов — 31% (27%), а также сообщают о наличии тарифных и нетарифных ограничений на импорт — 19% (18%), перебоях с поставками сырья из-за рубежа и подорожании импортных запчастей — 28% (24%).

По данным ЦБ, усиление беспокойства представителей бизнеса по поводу вышеперечисленных факторов объясняется ростом цен на бензин и дизтопливо в прошлом месяце.

Предприниматели также указывают в числе факторов роста цен ухудшение конкурентной среды — 33% (22%), повышение цен на аренду коммерческой недвижимости — 12% (10%).

Ожидания людей относительно будущей инфляции могут влиять на ее траекторию — в экономической науке это общепризнанный факт, поэтому центральные банки обращают большое внимание на инфляционные ожидания при принятии решений по денежно-кредитной политике. Если бизнес и население ожидают более высокой инфляции, то первые с большей вероятностью будут повышать цены, а вторые — требовать повышения зарплат.

Рост цен и зарплат может, в свою очередь, увеличивать инфляцию, и, видя, что инфляция растет, бизнес будет закладывать ожидаемое ускорение инфляции в цены, а население — требовать соответствующей индексации зарплат. Однако долгосрочные инфляционные ожидания могут не расти, если люди считают всплеск инфляции временным, — подобная заякоренность инфляционных ожиданий основывается на доверии к политике центрального банка: когда бизнес и население считают, что денежно-кредитная политика вернет инфляцию к цели, они меньше беспокоятся о росте цен в будущем.