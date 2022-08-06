Мужская сборная Узбекистана в седьмом туре 44-й шахматной Олимпиады в Ченнаи (Индия) одержала крупную победу над командой Перу. Матч, прошедший 5 августа, завершился со счётом 4:0.

Средний рейтинг перуанской сборной (2532) был ниже узбекистанской (2606).

17-летний гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов (2688) чёрными фигурами нанёс первое поражение на турнире 31-летнему Эмилио Кордова (2549).

20-летний Нодирбек Якуббоев (2620) смог заставить сдаться 30-летнего Кристьяна Санчеса (2579) после атаки конём на 31-м ходу.

27-летний Жахонгир Вахидов (2564) и 23-летний Брайан Рамирес (2496) сделали 51 ход, но узбекистанец смог воспользоваться ошибкой соперника и дожать матч до победы.

20-летний Шамсиддин Вахидов (2552) превзошёл 30-летнего Дейви Сигуэнаса (2503).





По итогам седьмого тура Узбекистан c 12 очками поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, где представлены 188 команд. Национальная команда входит в число пяти стран, которые ещё не проигрывали на соревнованиях.

В следующем туре шахматисты встречаются с Германией, которая также с 12 баллами (6 побед, 1 поражение) занимают 6-е место. Оппоненты ранее победили Судан (4:0), Финляндию (3:1), Ирландию (2,5:1,5), Италию (2,5:1,5), Сербию (2,5:1,5) и уступили Австрии (1,5:2,5). Средний рейтинг немецкой сборной (2662) выше узбекистанской (2606).





Женская сборная Узбекистана (1959) уступила Сербии (1736) со счётом — 1,5:2,5. Средний рейтинг соперниц (2297) был намного выше национальной команды (2041).

21-летняя Нилуфар Якуббаева (2299) сыграла вничью с 22-летней Теодорой Иньяц (2372), оставив на доске только королей, 16-летняя Умида Омонова (2195) разошлась с миром с 30-летней Эрикой Йованой (2271), 16-летняя Мафтуна Бобомуродова (1914) и 24-летняя Адела Великич (2273) также не выявили победителя, согласившись на ничью при ферзевых окончаниях.

20-летняя Маржона Маликова (1756) в решающем матче проиграла 21-летней Марине Гайчин (2271).

Национальная команда опустилась на 45-е место с 8 очками из 164 команд. В следующем туре шахматистки встретятся с Северной Македонией, которая идёт на 67-м месте.