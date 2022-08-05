Государственная регистрация права на земельный участок, занятый многоквартирным домом, или прилегающий к нему земельный участок, а также на общее имущество в многоквартирном доме производится на имя собственников жилья в этом многоквартирном доме.

Соответствующее положение содержится в постановлении президента Узбекистана от 4 августа о совершенствовании управления многоквартирными домами.

Платежи при оформлении такого права (включая плату за оформление кадастрового паспорта) могут осуществляться собственниками жилья или органом управления многоквартирным домом в рассрочку в течение двух лет равными долями.

Разрешение на эксплуатацию многоквартирного дома, согласно документу, является основанием для государственной регистрации прав на земельный участок, занятый многоквартирным домом, земельный участок, прилегающий к этому дому, а также общее имущество в многоквартирном доме на имя собственников жилья, на жилые помещения, подлежащие в дальнейшем реализации, и места, не предназначенные для проживания (нежилые помещения), — на имя заказчика.

Хокимиятам поручено до 1 января 2024 года принять решения о передаче земельных участков, занятых многоквартирными домами, а также прилегающих к ним земельных участков в общее пользование (для некоммерческих целей) собственникам жилья в соответствующих многоквартирных домах на основе права постоянного пользования.