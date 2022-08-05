Государственная регистрация права на земельный участок, занятый многоквартирным домом, или прилегающий к нему земельный участок, а также на общее имущество в многоквартирном доме производится на имя собственников жилья в этом многоквартирном доме.
Соответствующее положение содержится в постановлении президента Узбекистана от 4 августа о совершенствовании управления многоквартирными домами.
Платежи при оформлении такого права (включая плату за оформление кадастрового паспорта) могут осуществляться собственниками жилья или органом управления многоквартирным домом в рассрочку в течение двух лет равными долями.
Разрешение на эксплуатацию многоквартирного дома, согласно документу, является основанием для государственной регистрации прав на земельный участок, занятый многоквартирным домом, земельный участок, прилегающий к этому дому, а также общее имущество в многоквартирном доме на имя собственников жилья, на жилые помещения, подлежащие в дальнейшем реализации, и места, не предназначенные для проживания (нежилые помещения), — на имя заказчика.
Хокимиятам поручено до 1 января 2024 года принять решения о передаче земельных участков, занятых многоквартирными домами, а также прилегающих к ним земельных участков в общее пользование (для некоммерческих целей) собственникам жилья в соответствующих многоквартирных домах на основе права постоянного пользования.
zorro zorro
Всех владельцев нежилых помещений расположенных на первом этаже надо заставить прилегающую к дому землю привести в первоначальный вид, т.е. зелёная зона (полисадик). А то они самовольно уничтожили зелёную зону и превратили эту землю в стоянку для своих машин!!!
Halida Ahmedova
Ничего не понятно. Опять наспех всё сделают и потом жильцам разбираться
Azamat M.
Даже трудно представить к каким проблемам это может привести: тысячи судебных дел по разделу земли, захват земли и беспорядочная застройка — сейчас боялись строить, так как хакимият мог снести в любое время, а теперь начнется. Считаю, что это ошибка, отдавать прилегающую к дому территорию в частную собственность.