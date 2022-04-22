Министерство юстиции разработало проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс Узбекистана, в котором предлагает отменить месячный срок для регистрации брака, сообщила пресс-служба министерства.

Согласно действующей редакции Семейного кодекса, брак заключается по истечении месяца со дня подачи заявления в ЗАГС. При наличии уважительных причин ЗАГС может разрешить заключение брака до истечения месяца, а в случае беременности, рождения ребенка и болезни одной стороны брак может быть заключен в день подачи заявления.

За месяц пары должны пройти обязательный медицинский осмотр.

«На практике для сокращения месячного срока регистрации брака некоторые граждане представляли в ЗАГС фальшивые медицинские справки, отмечались бюрократия и коррупция в ЗАГСах и медицинских учреждениях», — говорится в сообщении Минюста.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 13 (Порядок заключения брака), 17 (Медицинское обследование лиц, вступающих в брак) и 212 (Место и время регистрации заключения брака) Семейного кодекса.

В случае принятия законопроекта пара сможет зарегистрировать свой брак, не дожидаясь истечения срока в один месяц, после прохождения обязательного медицинского осмотра.

По данным Минюста, в 2021 году в ЗАГСы поступило более 300 тысяч заявлений о регистрации брака, в I квартале 2022 года — более 45 тысяч, а заявлений об отзыве таковых в течение месяца со дня подачи заявления не поступало.

«Принятие законопроекта положит конец хлопотам граждан, устранит бюрократию и коррупцию в ЗАГСах и органах здравоохранения», — считают в Минюсте.

Ознакомиться с законопроектом можно по ссылке.