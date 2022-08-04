В Узбекистане в ближайшие годы планируется снять ограничение на продажу государственных ценных бумаг физическим лицам. Об этом на пленарном заседании Сената 4 августа сообщил заместитель министра финансов Одилбек Исаков.

По его словам, Министерство финансов планирует увеличить объёмы выпуска государственных казначейских облигаций. Если в 2019 году было выпущено гособлигаций на 600 млрд сумов, то в 2020—2021 годах этот показатель вырос до 5 трлн сумов. В 2022 году ожидается выпуск ценных бумаг на 6 трлн сумов.

«Мы проводим системную работу совместно с Центральным банком по привлечению к государственным казначейским бумагам не только банков, но и других инвесторов, в том числе иностранных инвесторов. Также проводится работа по выпуску облигаций для населения, то есть физических лиц, а не юридических. У нас есть такие планы на следующие годы», — заявил он.

Одилбек Исаков сообщил, что процентные ставки гособлигаций, выпускаемых для населения, будут выше, чем у ценных бумаг для юрлиц, ориентировочно на 3−4%. «Причина в том, что мы должны выплачивать [проценты] минимум по ставкам депозитов в банках… У нас есть планы. Это также учтено в стратегии управления госдолгом, где предусматривается развитие внутреннего долгового рынка, увеличение выпуска облигаций», — отметил замминистра.

В конце октября 2019 года Администрация президента поручила Министерству финансов, Центральному банку и уже ликвидированному Агентству по развитию рынка капитала в месячный срок подготовить «дорожную карту», направленную на развитие вторичного рынка гособлигаций (предусмотрев продажу гособлигаций физическим лицам) и имплементацию Международных стандартов финансовой отчетности в национальное законодательство.

В январе 2020 года в Центральном банке заявили, что пока преждевременно разрешать населению покупать гособлигации с учётом высоких ставок по банковским депозитам. Регулятор тогда выразил уверенность, что для физлиц выгоднее размещать средства на депозите в банках, нежели приобретать гособлигации.

В июне этого года ставки по вкладам для населения в национальной валюте достигли пика с 2014 года — 21%. В результате совокупный объём вкладов граждан вырос до 49,13 трлн сумов, увеличившись за месяц на 10,6%.