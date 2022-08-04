Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 4 августа анонсировал запуск «совершенно новой» системы обучения и повышения квалификации государственных служащих, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«В современном быстро меняющемся мире каждый день возникают новые проблемы и вопросы. Поэтому каждый специалист должен работать над собой и приобретать новые знания», — сказал глава государства.

До сегодняшнего дня только 20% госслужащих повышали свою квалификацию, среди руководитель этот показатель составляет менее 1%, а их заместителей — меньше 5%. Кроме того, более 50% прошедших курсы повышения квалификации недовольны качеством обучения.

В связи с этим Академия государственного управления, являющаяся опорным учебным заведением, будет трансформирована «на основе самого передового зарубежного опыта».

На встрече Сума Чакрабарти, советник президента Шавката Мирзиёева по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества, представил свои предложения по этому вопросу посредством видеосвязи.

Чиновникам в течение одного месяца поручено:

создать совместные образовательные программы с зарубежными партнерами и престижными образовательными центрами;

разработать новые образовательные программы с привлечением иностранных специалистов и обучить 5000 государственных служащих до конца года.

Кабинет Министров в двухмесячный срок рассмотрит деятельность 110 учебных центров в системе министерств и утвердит адресную программу обновления программ и методик обучения, привлечения в них квалифицированных специалистов.

«Обсуждаемые сегодня вопросы являются важным фактором повышения эффективности наших реформ», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев поручил руководителю Администрации президента Сардору Умурзакову до конца года завершить административные реформы по внедрению «компактной, профессиональной, справедливой, ориентированной на результат системы управления».

При этом была поставлена задача неукоснительного обеспечения исполнения решений и поручений президента путем запуска деятельности вновь созданной Инспекции контроля.

Доктор юридических наук, профессор Иса Хамедов ранее для «Газеты.uz» проанализировал ход административных реформ в Узбекистане. Систему госуправления нужно комплексно диагностировать, проведя полноценный функциональный анализ, и затем уже в соответствии с новыми задачами сбалансированно распределять функции, отмечал автор.

Закон о госслужбе, предусматривающий декларирование доходов, должны были принять еще в сентябре 2017 года. Только в мае 2022 года Сенат одобрил закон «О государственной гражданской службе», который устанавливает одним из принципов госслужбы служение народу, вводит требование декларировать доходы и имущество, оценку деятельности на основе KPI и запрет на приём на госслужбу лиц, совершивших коррупционные преступления. Однако документ всё ещё не подписан президентом.