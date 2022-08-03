За прошедший период 2022 года выявлено 245 фактов правонарушений, связанных с незаконным оборотом иностранной валюты. По результатам проверок возбуждено 167 уголовных и 78 административных дел, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В качестве вещественных доказательств у правонарушителей было изъято 433,2 тысячи долларов США, 1,1 млн российских рублей, 702,2 тысячи казахских тенге и 1,2 млрд сумов.

Выявлено 23 преступления, связанных с созданием и оборотом фальшивых денег, а также предотвращено свободное обращение фальшивых банкнот на сумму 135 млн сумов и 53,2 тысячи долларов.

Кроме того, выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней, в качестве вещественных доказательств их изъято 4,6 кг на сумму 730,2 млн сумов.

«По состоянию на 1 января 2018 года в нашей республике действовали 1638 пунктов обмена валюты, а к настоящему времени их количество составляет 3970, из них 1880 — банкоматы по обмену валюты. За последние 6 месяцев были запущены еще 251 пункт обмена валюты и 343 банкомата по обмену валюты. Кроме того, для удобства граждан создана возможность конвертации иностранной валюты через пластиковые карты и мобильные приложения», — напомнили в департаменте.