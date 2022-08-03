Инфляция в России несет в себе больше рисков для устойчивого развития экономики Узбекистана, чем рост цен в Турции. Такое заключение сделали эксперты Института прогнозирования и макроэкономических исследований.

По итогам прошлого года на Россию пришлось 17,9% внешнего товарооборота Узбекистана (на Турцию — 8,1%). В частности, Узбекистан импортировал из России товары и услуги на 5,46 млрд долларов, а экспортировал на 2,06 млрд долларов. В торговых отношениях с Турцией эти показатели составляют 1,7 млрд и 1,69 млрд долларов соответственно.

Инфляция в Узбекистане в 2021 году составила 10%, из них 0,78 процентных пункта изменились под влиянием роста цен в России, где инфляция в 2021 году составила 6,7%. Более того, рост цен на сырьевые товары привел к увеличению издержек производства на 0.6 п. п. (прямой эффект без учёта межотраслевых взаимодействий).

Если в Турции по-прежнему наблюдается девальвация турецкой лиры (валюта обесценилась почти на 35% с начала года), то рубль, наоборот, с начала года укрепился на 19,5% — с 74,79 до 60,2 рублей за доллар. Курс рубля к иностранным валютам растёт на фоне валютных ограничений, сокращения импорта (из-за чего валюту стало сложно тратить) и увеличения доходов от экспорта дорогой нефти, газа и угля.

По предварительным прогнозам, в этом году инфляция в России составит 21,3% (в Турции ожидается 60,4%), а рубль может укрепиться до 28,4%. В этих условиях экспортные товары из России могут стать дороже на 69,4%, а из Турции — всего лишь на 1,8%.

С учётом этих факторов инфляция в России несет в себе больше рисков для макроэкономической стабильности в Узбекистане, чем рост цен в Турции, отметили в ИМПИ.

В 2021 году Узбекистан импортировал из России продукты на 5,46 млрд долларов, что равно 402,5 млрд рублям по курсу прошлого года. Если объем и структура импорта останется неизменной, то он будет стоить 8 млрд долларов.

В результате эффект от роста цен в России для Узбекистана в 2022 году может увеличиться в 7,7 раза — до 6%. Эти риски обусловлены и тем, что доля российского импорта (21,4%) в его общем объеме намного выше доли турецкого импорта (6,7%).

Помимо ускорения инфляции, этот фактор может негативно повлиять на сбалансированность внешнеторгового оборота между Россией и Узбекистаном. За первое полугодие импорт из России составил 2,85 млрд долларов, а объем экспорта Узбекистана достиг 1,22 млрд долларов. Из-за этого торговый дефицит достиг 1,63 млрд долларов (в январе-июне 2021 года было $1,37 млрд), но ситуация может усугубиться и давление на курс сума будет расти.