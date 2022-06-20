Проект по борьбе с насилием Nemolchi.uz разработал предложения по усилению защиты детей от подростков от сексуализированного насилия. Он предлагает принять комплексные меры, чтобы распространить защиту от сексуализированного насилия на всех детей в возрасте до 18 лет, усилить уголовную ответственность за развратные действия в отношении детей и другое. «Газета.uz» публикует обзор аналитических материалов и предложения проекта, подготовленные юристами Нигиной Худойбергеновой и Мадиной Очиловой.

Сексуализированные преступления против детей — латентная категория правонарушений, отмечает Nemolchi.uz. Дети не всегда могут осознать противоправность действий насильника, а культура стыда мешает ребёнку обратиться за помощью. Вместе с этим такой опыт надолго травмирует детей, и им требуется действенная защита государства и общества — как предотвращающая сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетних, так и обеспечивающая справедливое наказание преступника.

Несовершенство Уголовного кодекса и классификации сексуализированных преступлений приводят к тому, что пострадавшие, даже преодолев внутреннее сопротивление и обратившись в органы внутренних дел, не могут добиться справедливого наказания насильнику, отмечает проект.

Отсутствие чёткого возрастного деления и широкого спектра диспозиций статей Уголовного кодекса и других актов законодательства, а также закрытость данных о преступлениях против половой неприкосновенности детей, запрета на работу с детьми во всех профильных заведениях не позволяют обществу эффективно защищать детей от подобных преступников, считают юристы проекта.

В основе предложений по усилению защиты детей и подростков — анализ ряда кейсов насилия в отношении них за последние годы в Узбекистане. Nemolchi.uz рассматривает, в частности, следующие случаи:

В 2021 году в Самарканде забеременела 13-летняя школьница. Сожитель её матери неоднократно вступал в половую связь с ней. По словам девочки, это началось в 11 лет. Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по части 1 статьи 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет) Уголовного кодекса, максимальное наказание по которой — до 3 лет лишения свободы, но возможны и общественные работы до 480 часов. Проект отмечает, что хотя возраст сексуального согласия наступает с 16 лет, преступление не было классифицировано по статье 118 УК (изнасилование).

В апреле 2022 года был вынесен приговор по делу 14-летней школьницы из Ташкента. Было установлено, что учитель физкультуры обманом заманил ученицу в снятую им квартиру, где с двумя друзьями склонил её к сексу. Дело было возбуждено не как изнасилование группой лиц, а по статье 128 УК (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет). Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении, его пособников — к 2 годам. Апелляцию семья девочки проиграла.

В мае 2022 года в Юнусабадском районе Ташкента было совершенно нападение на 17-летнюю девушку. Преступник преследовал её до подъезда, где, по словам пострадавшей, начал трогать её в области гениталий. Есть видео, подтверждающее факт преследования. Преступника осудили по статьям 183 (мелкое хулиганство) и 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности. По решению районного суда по уголовным делам мужчину приговорили к 10 суткам административного ареста и штрафу.

В апреле 2022 года матери учениц 3- и 5-х классов сообщили, что их дочерей совращал школьный психолог. Он отправлял девочкам непристойные сообщения, трогал их, в том числе в интимных местах. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 129 УК (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет). По этой статье подозреваемому грозит максимум от 1 года до 2 лет лишения свободы. Суд может применить и более мягкое наказание в виде общественных работ до 360 часов или исправительных работ от 1 года до 2 лет либо ограничение свободы от 1 года до 2 лет.

В мае 2021 года был вынесен приговор пастуху из Бухарской области, который вступил в половую связь с 14-летней девочкой. Он отправлял дочери своего знакомого романтические сообщения, но она не отвечала. В ноябре 2020 года он посадил в свою машину сопротивляющуюся девочку, увёз её на удалённую ферму и изнасиловал. После этого он угрожал опозорить девушку, и она продолжала ходить с ним на встречи, пока не рассказала матери. Дело было возбуждено по части 2 статьи 128 УК, мужчину приговорили к лишению свободы на 3 года с отбыванием срока в колонии-поселении.

На основе вышеописанных кейсов Nemolchi.uz заключает, что в случае половой связи взрослого и несовершеннолетнего лица в Узбекистане часто применяют статью 128 Уголовного кодекса. Данная статья предполагает, что несовершеннолетний добровольно вступил в половую связь со взрослым, без применения угроз и насилия (при наличии явных следов насилия такое преступление определялось бы как изнасилование по части 4 статьи 118).

Между тем возрастом сексуального согласия в Узбекистане является 16 лет (см. стр. 10 документа по ссылке), поэтому лицо, не достигшее данного возраста, не может его дать. Кроме того, по закону «О гарантиях прав ребёнка» ребёнком является лицо до достижения возраста 18 лет. Таким образом, любой половой акт с лицом до 18 лет должен расцениваться как половой акт с ребёнком, указывает Nemolchi.uz.

Законодатель не задаётся вопросом, может ли ребёнок младше 16 лет чётко осознавать противоправность действия насильника и дать осознанное согласие на его действия. Исследования показывают, что ребёнок может не понимать, что против него совершают отрицательные воздействия или устыдиться об этом говорить, но такой опыт надолго травмирует человека.

Зачастую насильником выступает так называемый «авторитетный взрослый» — это лицо значительно старше, от которого ребенок зависит (учитель, сосед, родственник). Он может повлиять на ребенка психологически, и ребёнок даст «согласие» или не окажет сопротивления, на теле не будет никаких следов насилия, но это не значит, что не было принуждения или несовершеннолетний полностью осознавал характер действий и их последствия. К сожалению, рассматриваемая статья Уголовного кодекса не предусматривает более жёсткого наказания, если преступление было совершено родственником потерпевшего или взрослым лицом, имевшим влияние на ребёнка, заключают специалисты проекта.

Проект указывает, что в законодательстве Узбекистана слабо проработан запрет на занятие определённой деятельностью для лиц, совершивших такое преступление, а значит, преступник может в последующем работать в детских учреждениях.

Национальная программа по развитию народного образования на 2022−2026 годы предусматривает «наложение запрета на осуществление трудовой деятельности в общих средних образовательных учреждениях лиц, привлекавшихся к ответственности за совершение противоправных деяний в отношении детей». Сроками исполнения указа обозначены 1 декабря 2022 — 1 января 2023 года. Соответствующих поправок в Уголовный кодекс пока внесено не было.

Единственное ограничение, действующее сейчас, указано в статье 44 закона «О дошкольном образовании и воспитании», согласно которой не могут заниматься педагогической деятельностью в дошкольных образовательных организациях лица, ранее осуждённые за совершение умышленных преступлений. Действующее законодательство не ограничивает право работать в негосударственных учебных учреждениях, частных образовательных и развлекательных центрах и заниматься деятельностью, связанной с детьми.

Развратные действия в отношении несовершеннолетнего

Nemolchi.uz указывает, что cтатья 129 (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет) Уголовного кодекса, как и другие нормы актов законодательства, не содержит описания развратных действий в отношении несовершеннолетних и не устанавливает других важных для вынесения справедливого решения норм, в частности:

не указано, какие именно действия в отношении несовершеннолетнего считаются развратными, оставляя для исполнителей возможность трактовать её по своему усмотрению, что увеличивает коррупционные риски;

не предусмотрено дополнительных санкций для авторитетных взрослых и родственников, нет градации наказания в зависимости от возраста потерпевшего/ей. Очевидно, что взрослому человеку не обязательно применять насилие, оставляющее явные следы, к малолетнему ребёнку, который может даже не осознавать противоправности действий взрослого;

не предусмотрено дополнительное наказание, если развратные действия совершены в отношении двух и более несовершеннолетних лиц или они совершены группой лиц по предварительному сговору;

отсутствует запрет на занятие определённой деятельностью или право занимать определённые должности для лиц, осужденных по данной статье.

Международные стандарты защиты детей от сексуализированного насилия и сексуальной эксплуатации

Основным документом, гарантирующим права ребёнка, является Конвенция о правах ребенка. В ней ребёнок рассматривается как личность, имеющая права, которые государства-участники обязаны «уважать и гарантировать». Ребёнок — это особо уязвимый член общества, поэтому ему нужна специальная защита от любых преступлений и посягательств.

Статья 19 конвенции обязует государства-участников принимать «все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребёнка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребёнке». Статья 34 защищает ребёнка от сексуальной эксплуатации и совращения.

Более детально вопросы половой неприкосновенности детей рассматривает Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуализированного насилия и сексуальной эксплуатации (Лансаротская конвенция). Узбекистан Лансаротскую конвенцию пока не подписал и не ратифицировал.

Эта конвенция содержит определения преступлений против сексуальной неприкосновенности детей, предупредительные меры (необходимость просвещения детей, широкого общества), меры государственного предотвращения, меры защиты и помощи жертвам, оговаривает санкции и меры, применяемые к преступникам.

Комитет ООН по правам человека, Конвенция о правах ребёнка, Лансаротская конвенция настаивают на внесении в законодательства четкого определения: «Ребёнок — это лицо, не достигшее 18 лет». А значит, защита прав ребёнка, в том числе от сексуализированного насилия, распространяется на все лица младше 18 лет. Любой половой акт с лицом до 18 лет должен расцениваться как половой акт с ребёнком, указывает проект Nemolchi.uz.

Предложения по улучшению защиты детей от сексуализированного насилия

В Узбекистане может быть внедрён следующий опыт зарубежных стран.

1. Государство однозначно признаёт преступлением любой половой акт с несовершеннолетним. Однако половой акт может произойти между ровесниками по добровольному желанию. Поэтому в уголовных кодексах разных стран указан минимальный возраст уголовной ответственности по подобным статьям или другие нюансы. Например, статья 174 Уголовного кодекса Молдовы предусматривает отсутствие ответственности за вступление в половую связь с несовершеннолетним, если лицо, совершившее деяние, близко по возрасту и физическому и психическому развитию с потерпевшим (потерпевшей). Уголовный кодекс России предусматривает, что ответственность за подобные преступления возникает только с 18 лет, однако если разница в возрасте между потерпевшим и преступником будет менее четырех лет, к подсудимому не применят санкции, связанной с лишением свободы. В законодательстве Кыргызстана ответственность за данное преступление также наступает с 18 лет. В Уголовном кодексе Украины оговаривается, что уголовная ответственность по подобным преступлениям наступает с 16 лет.

2. Учитывая опыт большей части постсоветских стран, стоит ужесточить наказание за части 2 и 3 статьи 128, а также исключить из статьи 129 санкцию, предполагающую возможность исправительных или общественных работ за развратные действия в отношении детей.

В статье 141 Уголовного кодекса Грузии за развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет, предусматривается лишение свободы от 5 до 7 лет. Для сравнения: в Узбекистане за это преступление можно отделаться штрафом или исправительными работами.

3. Большинство стран, подписавших Лансаротскую конвенцию, при применении санкций за сексуализированные преступления против детей учитывают статью 28 данной конвенции, описывающую отягчающие обстоятельства, если:

a) преступление нанесло серьёзный ущерб физическому или психическому здоровью жертвы;

b) преступлению предшествовали или его сопровождали пытки или акты грубого насилия;

c) преступление было совершено в отношении особо уязвимой жертвы (инвалидность, беременность, беспомощное состояние);

d) преступление было совершено членом семьи, лицом, живущим с ребенком, или лицом, злоупотребившим властью;

e) преступление было совершено несколькими лицами, действовавшими вместе;

f) преступление было совершено в составе организованной преступной группы;

g) лицо, совершившее преступление, уже было судимо за совершение преступлений такого же характера.

Законодательство Армении, подписавшей Конвенцию, добавляет пункт о совершении развратных действий или вступления в половой контакт с несовершеннолетним группой лиц как отягчающее обстоятельство.

Часть этих отягчающих обстоятельств внесены в диспозицию рассматриваемых статей даже в странах, не подписавших Лансаротскую конвенцию, например, в Казахстане, где развратные действия в отношении несовершеннолетних членами семьи попадают под часть вторую (наказываются от 10 до 15 лет с лишением права на занятие определённой деятельностью). За неоднократное совершение подобного преступления предполагается наказание от 12 до 17 лет лишения свободы с лишением права на занятие определённой деятельностью.

Для сравнения: в законодательстве Узбекистана не предусмотрена ответственность за совершение данных действий повторно, группой лиц или членами семьи и ответственными взрослыми.

4. Необходимо уделять внимание предотвращению подобных преступлений. Например, Лансаротская конвенция предлагает:

информировать широкую общественность о возможности и составе подобных преступлений, рассказывать, как их предотвратить;

готовить и обучать сотрудников, работающих с детьми, распознавать подобные преступления и сообщать в органы внутренних дел, а также проинформировать их о дополнительной ответственности за подобные преступления;

готовить и обучать сотрудников внутренних дел работе с подобными преступлениями, правильному их расследованию и классификации;

просвещать детей на базе обязательного и дополнительного образования о явлении сексуальной эксплуатации и преступлениях против их половой неприкосновенности;

привлекать к информационным кампаниям СМИ и гражданское общество;

В Узбекистане тема сексуализированного насилия над детьми освещается мало, а половое просвещение детей остаётся на довольно низком уровне, отмечает Nemolchi.uz. Без этого детям сложно распознать противоправность действий взрослого и обратиться за помощью. Реакция окружающих взрослых тоже может быть неадекватной: обвинения, стыд, молчание, непонимание, что делать. Всё это, наряду с либеральным наказанием в законодательстве, усложняет доступ несовершеннолетнего к защите от сексуализированного насилия, считают юристы проекта.

Рекомендации по статье 128 Уголовного кодекса

1. Присоединиться к Лансеротской конвенции, чтобы гарантировать каждому ребёнку Узбекистана полную защиту от посягательств на его половую неприкосновенность. Международные документы можно ратифицировать с некоторыми оговорками, если государство считает, что не все пункты соответствуют проводимым им политикам.

2. Статью необходимо дополнить частями с градацией возраста потерпевшего (14−16 лет; 12−14 лет). Категория малолетние (до 12 лет) не должна включаться в диспозицию статьи.

3. В случае вступления в половую связь с лицом, не достигшим 12 лет, квалифицировать данное деяние исключительно по части четвёртой статьи 118, даже при отсутствии признаков физического насилия (рекомендуется также внести изменения в статью 118 с учётом предлагаемых изменений)

4. Предусмотреть совершение преступления группой лиц, как отягчающее обстоятельство.

5. Обеспечить, чтобы меры наказания по данной статье полностью учитывали возрастные различия между потерпевшей стороной и преступником, и чтобы меры наказания были равноценны совершённым деяниям, как это сделано в законодательстве других стран. Лицо, совершившее деяние, предусмотренное статьей, не подлежит уголовной ответственности, если разница в возрасте не превышает двух лет. Эта разница в возрасте является оптимальной, исходя из опыта других стран и предложенных проектом диспозиций статьи. Такое ограничение защитит от уголовной ответственности подростков, вступающих в половую связь на основе обоюдного согласия.

6. Насилие, совершённое членом семьи, лицом, проживающим совместно с несовершеннолетним, либо лицом, осуществляющим уход, защиту, обучение (функции воспитания) или лечение несовершеннолетнего, выделять в отдельную часть статьи и рассматривать как тяжкое преступление. Подобный опыт есть в Уголовном кодексе Казахстана (часть вторая статьи 122предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы), в Уголовном кодексе Украины (часть 2 статьи 155 предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы)

7. Исключить из санкций статьи меры наказания, не связанные с лишением и ограничением свободы, а также установить минимальное наказание по ограничению или лишению свободы, на срок от 3 лет в зависимости от части статьи, как это сделано в Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Грузии, Украине, Латвии, Эстонии.

8. Включить дополнительное наказание в виде пожизненного запрета на право занимать определённые должности, занятие определённой деятельностью, а также запреты на усыновление детей.

Проанализировать отношение правоохранительных органов к потерпевшим-подросткам и обеспечить надлежащее расследование и судебное преследование в полном соответствии с законом. Обучить органы внутренних дел бережному и сострадающему отношению к несовершеннолетним пострадавшим. Усовершенствовать следственные процедуры, с учётом возраста потерпевших, опираясь на рекомендации 1−4 глав Лансаротской конвенции.

Рекомендации по статье 129 Уголовного кодекса

1. Присоединиться к Лансеротской конвенции, чтобы гарантировать каждому ребёнку Узбекистана полную защиту от посягательств на его половую неприкосновенность.

2. Статью необходимо также дополнить частями с градацией возраста потерпевшего (14−16; 12−14, до 12 лет), как это сделано в статье 135 Уголовного кодекса Российской Федерации. Выделить преступления против малолетних в отдельную часть и применять по этой части жесткие санкции. Подобный опыт есть в законодательстве Казахстана, где развращение малолетних выделено в отдельную 124 статью, наказание за подобное преступление — лишение свободы на срок 7 до 17 лет (в зависимости от части) с пожизненным запретом на определённую деятельность.

3. Насилие, совершённое членом семьи несовершеннолетнего, лицом, проживающим совместно с несовершеннолетним, либо лицом, осуществляющим уход, защиту, обучение (функции воспитания) или лечение несовершеннолетнего, выделять в отдельную часть статьи и применять предусматривать наказание как тяжкое преступление соответственно статье 28 Лансеротской конвенции. Подобный опыт есть в Уголовном кодексе Казахстана (часть 2 статьи 12 4 предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы), в Уголовном кодексе Украины (часть вторая статьи 156 предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы)

4. Рассматривать совершение преступления двумя и более лицами, как отягчающего обстоятельства, как это сделано в Уголовном кодексе РФ в части четвёртой статьи 135), наказание в таком случае будет от 7 до 15 лет лишения свободы с запретом на занятие определённой деятельности.

5. Рассматривать совершение преступления в отношении двух и более лиц, а также лицом, ранее привлекавшийся по преступлениям против половой свободы, как отягчающего обстоятельства, как это сделано в УК РФ в статье 135 часть 3 и 5.

6. Исключить из санкций статьи наказание, не связанное с лишением свободы, и увеличить меру наказания, связанного с лишением или ограничением свободы, на срок от 2 лет (в зависимости от части статьи), как это уже сделано в Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Грузии, Украине, Латвии, Эстонии.

7. Необходимо включить дополнительное наказание в виде пожизненного запрета на занятие определённой деятельностью, запреты на усыновление детей.