Гражданин С. Ш. (1976 г. р.) 7 июля, получив несанкционированный доступ к системе «Давр банка» в Ташкенте, перечислил 15 млрд сумов на пластиковые карты, открытые на имя другого гражданина Н. Ш. (2000 г. р.), сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Н. Ш. присвоил 11,4 млрд сумов и разделил деньги между членами преступной группы. Таким образом, в качестве подозреваемых правоохранители привлекли 11 граждан, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 169 (кража, совершённая в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана.

Принимаются меры к задержанию двух подозреваемых Санжара Равшановича Умарова (1986 г. р.) и Элдора Шухратовича Абдурахмонова (1988 г. р.). Расследование продолжается.