В социальных сетях распространилось сообщение о том, что сотрудники прокуратуры якобы взяли расписку в одной из школ Ташкента о покупке школьной формы.

В скриншоте переписки, опубликованной пользователем vatanparvar («патриот») в Twitter, можно увидеть обращение к родителям. В нём говорится, что прокуратура взяла расписку о том, чтобы «все 100% должны купить форму». В сообщении также родителей предупреждают о том, что если они купят другую форму, они могут потом «мучиться».

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов сообщил, что прокуратура Ташкента проверяет информацию.

С нового учебного года единая школьная форма должна была стать обязательной для учащихся государственных школ. Однако 27 июля министр народного образования Бахтиёр Саидов сообщил, что форму будут внедрять поэтапно до 2025 года. Тем не менее, родители сообщают, что в некоторых школах им сказали, что единая формау будет обязательной. Часть родителей уже успела купить новую форму.

Пресс-секретарь МНО Лайло Рустамова сообщила, что администрация школы и учителя могут пропагандировать единую школьную форму. Однако если учащиеся не будут носить эту форму, никто не может им запрещать посещать занятия.