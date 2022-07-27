Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов на брифинге в среду сообщил, что единая школьная форма не будет обязательной с нового учебного года.

«С учётом того, что требуется определённое время для процесса адаптации, единая школьная форма будет поэтапно внедряться до 2025 года. То есть с нового учебного года, с сентября 2022 года, перед родителям не будет ставиться обязательное требование о покупке единой школьной формы и в отношении школьников, которые пришли в школу без единой школьной формы, никакие претензии не будут предъявляться», — заявил он.

По его словам, исходя из национальных ценностей, ученикам не запрещается приходить в школу со светлым национальным платком (завязанный на затылке).

«Есть некоторое недопонимание касательно одежды школьниц — длины юбок и рукавов кофт. Следует отметить, что минимальная длина указана в утверждённых размерах. То есть допускается удлинение юбок и кофт школьниц, но они не могут быть короче указанного размера», — подчеркнул глава МНО.

Малообеспеченным семьям местные хокимияты предоставят дополнительные средства из местного бюджета и фондов «железная», «женская» и «молодёжная» тетради на приобретение школьной формы.

Бахтиёр Саидов также обратил внимание родителей на то, что администрация школы не обязана покупать школьную форму у определённого предпринимателя или предприятия.

«Такая ситуация не допускается. Продажа школьной формы будет организована с августа в удобных местах и на школьных ярмарках в центре каждого района и города», — сказал он.

Министерство народного образования сообщает, что готово рассмотреть любые предложения родителей и учащихся по дизайну и качеству школьной формы, а также совместно совершенствовать её дизайн.

Глава МНО также опроверг сообщения о том, что с текущего учебного года вводится единая форма одежды и для учителей.