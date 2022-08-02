Президент Шавкат Мирзиёев постановлением от 1 августа утвердил меры по подготовке и проведению празднования 31-й годовщины государственной независимости Узбекистана. Подобный документ принимается каждый год.

«В последние годы в сложных условиях, вызванных пандемией коронавируса и экономическим кризисом, ужесточением конкуренции, различными противостояниями и конфликтами, происходящими в мире, благодаря самоотверженному труду нашего мужественного и стойкого народа мы добиваемся важных результатов в построении Нового Узбекистана, — говорится в документе. — Наши достижения получают признание международной общественности, самое главное, меняется мышление и мировоззрение наших соотечественников, которые ощущают результаты реформ в своей повседневной жизни».

«В соответствии со Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы нашей приоритетной задачей является углубление коренных реформ с закреплением достигнутых успехов, выдвижение на первый план обеспечения прав и интересов человека, его чести и достоинства. Осуществление этой задачи ещё больше сплотит наш многонациональный народ на пути к высоким рубежам, будет способствовать сохранению мира и стабильности в стране, ее территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ, укреплению межнациональной дружбы, согласия и межконфессиональной толерантности в нашем обществе», — отмечается в постановлении.

Документом утверждена «Программа организационно-практических, духовно-просветительских мероприятий и пропагандистско-разъяснительных работ», воплощающих в себе главную идею «В Новом Узбекистане достоинство человека, интересы народа — наивысшая ценность». Республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования 31-й годовщины независимости возглавил премьер-министр Абдулла Арипов.

Комиссии поручено создать «пропагандистские группы из числа известных деятелей науки, культуры и искусства, творческой интеллигенции для эффективного проведения просветительских встреч, открытого диалога, бесед и литературно-художественных вечеров, посвященных празднику Независимости, а также обмена мнениями на актуальные темы и культурных мероприятий среди широких слоёв населения во всех регионах».

Чтобы праздник прошёл на местах на высоком уровне, президент поручил при проведении запланированных мероприятий уделить особое внимание следующим вопросам: