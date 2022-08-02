Президент США Джо Байден заявил, что лидер террористической организации «Аль-Каида» Айман аль-Завахири убит в ходе контртеррористической операции Соединенных Штатов в Афганистане. Его выступление опубликовано на сайте Белого дома.

По словам американского главы, аль-Завахири был уничтожен авиаударом в Кабуле в минувшую субботу, 2 августа.

«Аль-Завахири был человеком бен Ладена. Он был [в «Аль-Каиде"] вторым человеком, его заместителем в период террористических атак 11 сентября. Он принимал активное участие в планировании терактов 11 сентября и ответственен за эти атаки, в результате которых на американской земле погибло 2977 человек», — заявил Джо Байден.

По данным президента США, на протяжении десятилетий аль-Завахири был вдохновителем атак против американцев, в том числе бомбардировки авианосца «Коул» в 2000 году, в результате которой погибли 17 американских моряков, взрывов посольств США в Кении и Танзании, в результате которых погибло 224 человека.

«С тех пор, как 11 лет назад Соединенные Штаты отомстили бен Ладену, аль-Завахири стал лидером „Аль-Каиды“. Скрываясь, он координировал деятельность отделений „Аль-Каиды“ по всему миру, в том числе устанавливал приоритеты и обеспечивал оперативное руководство», — сказал американский глава.

Он также рассказал о подготовке контртеррористической операции по устранению лидера террористической организации.

«Наша разведка обнаружила Завахири в начале этого года. Он переехал в центр Кабула, чтобы воссоединиться с ближайшими родственниками. Эта миссия была тщательно спланирована и строго сводила к минимуму риск причинения вреда другим гражданским лицам. Никто из членов его семьи не пострадал, жертв среди гражданского населения нет», — подчеркнул Джо Байден.

Он добавил, что делится этой новостью уже после подтверждения полного успеха миссии.

«Моя администрация продолжит бдительно отслеживать и устранять угрозы со стороны „Аль-Каиды“, откуда бы они ни исходили», — заверил президент США.