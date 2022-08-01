Теперь появилась возможность переводить деньги с карты «Мир» на местные карты UZCARD.

Единый общереспубликанский процессинговый центр и АО «Национальная система платежных карт» (НСПК), оператор платежной системы «Мир», продолжают совместную работу по развитию сервиса международных переводов через мобильные приложения ряда банков-участников платежной системы «Мир».

Интеграция двух платежных систем помогает пользователям осуществлять денежные переводы с карты на карту посредством мобильных приложений российских банков удобно и быстро. Зачисление перевода на карты UZCARD происходит мгновенно. Перевод отправляется в рублях и зачисляется на счет получателя в Узбекистане в национальной валюте по выгодному для пользователей курсу. При использовании сервиса нет никаких дополнительных скрытых комиссий за переводы.

Для совершения перевода в мобильном приложении банка ввести только номер карты и имя получателя — дополнительных параметров указывать не надо.

Большой объем трансграничных переводов осуществляется сегодня между Узбекистаном и Россией. Основными стимулами такого роста в рамках совместной работы по укреплению перспективных направлений сотрудничества двух стран послужили ежегодно увеличивающиеся взаимные туристические потоки, транспортно-логистические связи, трудовые отношения. Многолетнее сотрудничество ЕОПЦ и НСПК стало еще одним этапом реализации перспективных проектов, а также важным шагом к созданию единого бесшовного платежного пространства СНГ.

В настоящее время UZCARD готовит пошаговую инструкцию проведения переводов, а также список банков-участников платежной системы «Мир», через мобильные приложения которых уже сейчас можно осуществлять данную операцию.

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