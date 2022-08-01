Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) привлек кредит международного консорциума банков в 1,2 млрд долларов на реализацию инвестиционной программы, сообщила пресс-служба комбината.

Необеспеченный долгосрочный синдицированный кредит выдан сроком на пять лет. В консорциум банков вошли американские JPMorgan Chase и Citi, французский Societe Generale, швейцарский Credit Suisse, китайский ICBC Standard, казахстанский Halyk Bank и германский Deutsche Bank.

В сентябре прошлого года российский ВТБ заявил, что откроет кредитную линию на общую сумму в 1 млрд долларов на финансирование инвестпрограммы НГМК, стороны тогда подписали соответствующее соглашение.

В планах НГМК на 2017−2026 годах — реализовать 27 проектов модернизации действующих и строительства новых производств общей стоимостью более 3 млрд долларов, их осуществление позволит на 30% увеличить производственную мощность комбината.