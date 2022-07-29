В августе 2021 года «Газета.uz» публиковала материал «Какие проблемы возникают при рассмотрении видеозаписей о нарушениях ПДД». В нём мы подняли несколько очевидных для водителей случаев, когда административные инспекторы СБДД отклоняли явные нарушения ПДД под различными предлогами. Например, когда за проезд на запрещающий сигнал светофора или за движение по встречной полосе нарушитель остаётся безнаказанным.

С тех пор мы получили большое количество отзывов про аналогичные случаи, когда инспекторы отклоняли, казалось бы, очевидные нарушения. Зимой 2021 года мы пообщались с представителями СБДД, чтобы узнать их точку зрения на поднятую редакцией тему.

Позже мы решили подготовить новый материал с целью разъяснить, чем сотрудники могут руководствоваться при вынесении решений по ряду распространённых ситуаций, а также поднять другие неочевидные проблемы.

28 апреля 2022 года «Газета.uz» через виртуальную приёмную президента направила обращение СМИ №58412-s/22 в СБДД ДОБ МВД Узбекистана. В нём редакция просила дать разъяснение по ряду вопросов, необходимых для достоверной подготовки настоящего материала. Ответное письмо редакция получила лишь 27 июня — через полтора месяца от установленного законом срока. При этом ответ затрагивал лишь один пункт из обращения.

В чём суть проблемы

Инспекторы СБДД рассматривают обращения согласно утверждённому правительством положению о порядке принятия и рассмотрения видеозаписей.

Ключевые требования к отправляемым видеозаписям: явно зафиксированное от начала до конца правонарушение, марка и государственный номер транспортного средства нарушителя. Именно данные пункты и их трактование зачастую становятся тем самым камнем преткновения при изучении нарушений.

Стоит также учитывать, что нарушитель может оспорить в суде постановление об административном правонарушении, оформленное на основании видеозаписи. По регламенту на судебный процесс вызывают и представителей СБДД. Если судья не увидит в видеозаписи достаточных признаков нарушения ПДД, то он может легко встать на сторону нарушителя и аннулировать постановление о штрафе. Причин для оправдания может быть масса: хронически отсутствующая разметка, светофоры не по ГОСТу, недостающие знаки и прочее.

Поэтому инспекторы СБДД при рассмотрении видеозаписи могут отклонять её из-за любых спорных моментов, по которым нарушителя может оправдать суд, чтобы избежать лишней траты времени. И вопрос соблюдения ПДД тут оказывается далеко не на первом месте.

Почему за езду по встречной часто наказывают только за нарушение разметки

Регулярно в социальных сетях можно видеть возмущения водителей, которые отправляют видеозаписи с автохамами, ездящими по встречному направлению. Таким нарушителям могут выписать протокол лишь за нарушение разметки с суммой штрафа в 0,5 БРВ вместо положенных за такое нарушение 10 БРВ.

На видеозаписи выше представлен классический пример такого обгона по встречной полосе. На улице явно читаемая двойная сплошная линия разметки 1.3, которая разделяет транспортные потоки противоположных направлений. Казалось бы, белый автомобиль Lacetti пересекает разметку слева направо — это явно езда по встречной.

Но парадокс: если оспорить это видео в суде, никакого движения по встречной полосе тут может и не оказаться. На видео нет факта пересечения двойной сплошной для выезда на встречную.





Тут придется отбросить все логические и визуальные доводы: не важно, что автомобиль четырьмя колесами за разметкой 1.3 и как он там оказался. Не видно пересечения разметки — не нарушил. К тому же в данном моменте нельзя однозначно установить марку транспортного средства и его государственный номер. Это всего лишь «какой-то автомобиль».

В завершении эпизода видно лишь пересечение разметки слева направо, за что и наказали нарушителя.

Ситуация могла закончиться для нарушителя более суровым наказанием за езду по встречной, если бы на видеорегистраторе автомобиля, снимающего нарушение, была установлена задняя камера.

Аналогичный случай, но с более наглыми нарушениями, запечатлен на видео ниже.

Белый Spark эффектно обогнал всех по встречной полосе и проехал на запрещающий сигнал светофора.

Здесь точно так же нет факта пересечения двойной сплошной, значит, водитель на встречную не выезжал. Хотя видно, что автомобиль далее движется направо, нельзя однозначно утверждать, что он проехал на запрещающий сигнал светофора. А вдруг там было место до стоп-линии и он остановился?

А вот тут не отвертишься — наехал на разметку, получил за это штраф в 0,5 БРВ.

Почему можно безнаказанно развернуться под знак «Движение прямо»

Согласно ПДД, действие знака «Движение прямо» (4.1.1) распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он установлен. Разворачиваться при наличии данного знака запрещено. Водитель белого автомобиля Lacetti это проигнорировал.

Но всё же инспектор отклонил нарушение, и водитель не был наказан. Всё дело в том, что начало маневра на видео есть, а завершения нет. Вдруг нарушитель в последний момент передумал, вывернул вправо и поехал прямо вслед за снявшим видеоролик?

Когда исправно работающий светофор «не работает»

Часто видеонарушения ПДД отклоняют по причине неисправно работающего светофора или когда не видно его сигналов, хотя на самом деле светофор работает исправно.

На видео явно запечатлено, как три автомобиля проехали на запрещающий сигнал светофора, но остались безнаказанными.

Здесь могут быть нюансы с толкованием цвета сигналов светофора из-за условий съемки, недостатков матрицы видеорегистратора и угла записи видео.





Какой сигнал горит на светофоре? Хотя он сверху, но скорее белый с красной каймой, чем явно красный. Наверное, водители могли неверно его растолковать.





Здесь же сигналы светофора попали под синюю солнцезащитную полосу, отчего красный и желтый перестали быть красным и желтым. А дублирующий светофор на противоположной стороне в расчёт не берется.

Так как на видео явно не видно смены сигналов светофора установленных по ГОСТу цветов, рассматривающий инспектор вынес решение, что светофор работает неправильно.

Выписанный штраф не означает его оплату

Когда инспекторы на основании поступившего видеообращения о нарушении ПДД выписывают постановление о штрафе, это совсем не гарантирует, что нарушитель оплатит штраф вовремя.

Согласно Административному кодексу, нарушителю даётся 60 дней на оплату штрафа со дня вынесения постановления. Если он не уложится в срок, автомобиль может быть помещён на штрафную стоянку.

В системе video.yhxbb.uz содержится определенное количество неоплаченных штрафов, выписанных более 60 дней назад.





Бывает, что не оплачены штрафы, выписанные шесть месяцев назад.





Тут с момента вынесения постановления о штрафе прошло уже более года.





А здесь нарушитель ездит без оплаты штрафа более двух лет. Возникает вопрос — как такое возможно? Почему наличие штрафов не проверяется при прохождении обязательного техосмотра? Неужели за два года автомобиль не зафиксировали камеры?

«Газете.uz» не удалось получить комментарий от СБДД, какой регламент предусмотрен для взыскания просроченных штрафов с должников.

Когда нарушают инспекторы СБДД, а виноват водитель

Данный инцидент произошёл 30 марта, до принятия обновленных ПДД. Следовательно рассматривать его нужно исходя из старых правил.

Круговой перекресток на проспекте Амира Темура. Водитель отправил видео, на котором служебный автомобиль ДПС с государственным номером 01 575 VSC не пропустил пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе (НПП).





Административный инспектор СБДД отклонил нарушение, сославшись на пункт 20 ПДД с пометкой о том, что пешеходы не начали движение.

20. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжить переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения, и с учётом сигналов светофора или регулировщика.

Однако на видео отчетливо видно, что пешеходы уже ступили на НПП и сделали несколько шагов в сторону служебного автомобиля.

К тому же пункт 109 ПДД гласил:

109. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть.

Таким образом, заметив пешеходов издалека, служебный автомобиль был ОБЯЗАН снизить скорость и пропустить их. Может, это правило действует избирательно?

Такой же избирательный подход к трактованию ПДД присутствовали и в другом случае.

Тот же самый круг по проспекту Амира Тимура. Водитель движется по своей полосе, не меняя скорость и направление движения. В это время на круг вылетает уже знакомый по предыдущему видео служебный автомобиль ДПС с государственным номером 01 575 VSC и, не глядя, без включенных проблесковых маячков и поворотника перестраивается через две полосы, создав аварийную ситуацию. Водитель вынужденно бьет по тормозам, чтобы предотвратить столкновение. На видео заметен кивок автомобиля в результате активного торможения.





Интересное начинается дальше. Рассматривающий инспектор отклонил нарушение с классической причиной: «Обращение отклонено в связи с тем, что ранее в систему уже поступила видеозапись, где зафиксировано это нарушение».

Следом вышел пост в Telegram на канале Tashkent_Land.

После этого поста нарушение неожиданно появилось в системе впервые, но также осталось отклоненным. При этом виноватым оказался водитель. По мнению инспекторов, при виде служебного автомобиля водитель специально увеличил скорость и искусственно создал нарушение. Они его ещё призвали к соблюдению культуры вождения. Получается, что водитель не нарушал, но виноват.

Ниже приведён аналогичный случай на улице Нукусской. Водитель движется по крайней левой полосе, не меняя скорость и траекторию движения. Его через одну полосу неожиданно подрезает Damas. Водитель вынужденно тормозит для предотвращения ДТП, отчего на видео заметен такой же кивок передней части.

В этом случае итогу административный инспектор был непреклонен и выписал постановление о штрафе за создание аварийной ситуации.





Чем фактически отличаются эти две ситуации? Это останется на совести рассматривающего инспектора.

Между тем, пункт 5 постановление правительства №975 от 1.12.2018, регулирующего взаимоотношения сотрудников ДПС и участников дорожного движения, гласит: «Взаимоотношения сотрудников ДПС с участниками дорожного движения основываются на принципах законности, справедливости, открытости, равноправия, неотвратимой ответственности за вину, соблюдения и уважения прав, свобод и законных интересов граждан».

Предоставьте видео, соблюдая ПДД, или видео уже загружено в систему

У инспекторов, рассматривающих видеозаписи с нарушениями ПДД, есть два универсальных повода для отклонения нарушений.

Предоставьте видео, соблюдая ПДД. Участок односторонней улицы по проспекту Бунедкор. Некто на автомобиле Tracker решил срезать путь по встречному направлению, чтобы завернуть в карман. Находчивая задумка, запрещенная по ПДД, могла остаться незамеченной, если бы на пути нарушителя не возник автомобиль, заснявший это видео.

Инспектор при рассмотрении видео был однозначен и отклонил его с причиной «предоставьте видео, соблюдая ПДД». Тут возникает вопрос — какой мифический пункт ПДД нарушил заявитель?





Вот так и получается, что виноват не нарушитель, а заявитель. Нарушитель не понесёт наказание, а в следующий раз всё может закончиться серьёзным ДТП.

Редакции «Газеты.uz» не удалось получить ответ от СБДД, на какой закон, постановление или иной документ ссылаются инспекторы, отклоняя видео с подобной формулировкой? Каким образом одно потенциальное нарушение может отменять ответственность за другое?

Видео уже загружено ранее. Улица Гулистан, водитель автомобиля Lacetti выезжает с прилегающей территории, не убедившись в безопасности маневра. Не завершив поворот, автомобиль определенное время движется по встречной. В завершение видеозаписи Spark проезжает на запрещающий сигнал светофора.

Рассматривающий видеозапись инспектор отклонил нарушения с причиной «видеозапись с данным нарушением уже была загружена в систему ранее».





В системе есть неочевидная функция — возможность поиска уже загруженных нарушений по государственному номеру автомобиля. Если видеонарушение загружено в систему и по нему оформлен штраф, то оно сразу отобразится в списке. Воспользоваться этой возможностью можно по ссылке video.yhxbb.uz/search

Если ввести в строку поиска государственный номер Lacetti, то никакого нарушения найти не получается.





Если же ввести номер Spark, система находит сразу три нарушения. Причём последнее было совершено буквально за несколько минут до указанного в отклонённом инспектором видео.





Следовательно в системе нет данного нарушения со штрафом для обоих автомобилей, которое ранее загрузил другой заявитель. А рассматривающий инспектор мог отнестись к своим обязанностям недостаточно серьёзно.

Нарушение есть, а наказания нет

Улица Аль-Хорезми. Водитель Matiz проехал на запрещающий сигнал светофора. По пути он не уступил дорогу двум автомобилям, которые въехали на перекресток на разрешающий сигнал и обязаны освободить его.

Рассматривающий инспектор посчитал, что в видео недостаточно признаков административного правонарушения. Тут возникает вопрос — когда признаков станет достаточно? Когда произойдёт жесткое ДТП с участием трёх автомобилей?





Штрафы выплачиваются, но вознаграждения не начисляются

Согласно утверждённому правительством положению, заявителю полагается вознаграждение в размере 5% от БРВ за счёт суммы штрафа, взысканного с нарушителя. Вознаграждение можно направить в один из благотворительных фондов.





Но как минимум с 17 февраля 2022 года после оплаты штрафа вознаграждение заявителю не начисляется. Пользователи в соцсетях жалуются, что многие штрафы висят в системе со статусом «Ошибка».





Некоторая часть штрафов несколько месяцев висит в системе со статусом «Ожидание».





Остается лишь догадываться, как сложится судьба данных вознаграждений и получат ли дети из благотворительных фондов эти скромные перечисления.

«Газете.uz» не удалось получить комментарий от СБДД, почему вознаграждение не выплачивается по регламенту. Публичных заявлений на этот счёт мы найти не смогли.

Видеозапись отклонена судом

По действующему законодательству нарушитель может оспорить постановление о штрафе в суде, что встречается довольно часто.

Перекресток проспекта Амира Темура и улицы Осиё. Крайний левый ряд, соответственно поворот налево управляется дополнительной секцией. Уткнувшись в автобус, ожидающий разрешенный поворот водитель Cobalt резко вывернул налево. Водитель Lacetti, уворачиваясь, чуть не зацепил другой Cobalt, ехавший справа. Тройного ДТП удалось избежать чудом.





Рассматривающий инспектор на этот раз наказал нарушителя штрафом за создание аварийной ситуации. Но нарушитель оспорил постановление в суде, и штраф отменили.

Здесь остаётся только развести руками. Потворствуя нарушителям, суды невольно создают прецеденты для подобных ситуаций в будущем. Но в следующий раз реакция водителей может подвести, а в итоге погибнут люди.

В качестве вывода

Один из важнейших принципов в обеспечении безопасности на дорогах — неотвратимость наказания. Водитель должен знать, что ему придется заплатить штраф за нарушение, причем сумма должна быть ощутимой.

По официальной статистике, с начала пандемии коронавируса в Узбекистане от этой болезни умерно 1637 человек. Только за первое полугодие текущего года в стране произошло 3559 ДТП, в которых травмы получили 2775 человек и скончались 784. Цифры ужасают. А между тем за ними стоят жизни чьих-то матерей и отцов, дедушек и бабушек, братьев и сестер.

Когда появился сайт video.yhxbb.uz, водители обрадовались, что наконец появилась возможность проявить свою гражданскую позицию и на практике наказать нарушителя по закону. Как показало время, эти надежды часто рушатся.