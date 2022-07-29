Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана опровергла сообщение Агентства по противодействию коррупции о выявлении за первое полугодие в системе министерства 1106 нарушений в сфере государственных закупок на сумму 36,1 млрд сумов.

«Указанные в информации агентства данные не имеют отношения к бюджетным средствам Министерства обороны, а являются ошибками и недостатками, допущенными предприятиями „Ҳарбий савдо“ („Военторг“) в течение последних пяти лет», — уточнили в Минобороны.

Антикоррупционное агентство позже скорректировало данные в своём Telegram-канале, удалив из них цифры, касающиеся Минобороны.

В сообщении агентства говорится, что за полгода изучения выявили 1143 случаев нарушений законодательства о госзакупках в 10 министерствах, ведомствах и государственных организациях. Общая сумма финансовых ошибок и недостатков составила 48,5 млрд сумов.