В пятницу, 29 июля, по большей части территории Узбекистана сохранится сухая и умеренно жаркая погода с температурой воздуха +33…+38 градусов, по югу местами до +40. Лишь по северо-западу страны в отдельных районах ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В выходные дни по Узбекистану ожидается увеличение облачности, но сухая погода сохранится по большей части территории. Лишь в предгорных и горных районах, в субботу 30 июля по Ташкентской области и в воскресенье 31 июля по Ферганской долине местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха будет ночью в пределах +20…+23 градуса, днем — +33…+36, что близко к климатической норме конца июля.

По югу и пустынной зоне в эти дни возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

По предгорным и горным районам Ташкентской области и областей Ферганской долины возможны селе-паводковые явления.